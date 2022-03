Expunerea obligatorie la COVID, strategia statului român privitoare la copiii cu boli grave!

Mii de copii de toate vârstele, cu diverse tipuri de afecțiuni serioase, au fost loviți de retragerea posibilității de a urma cursurile în regim online. Vorbim despre copii imunosupresati, cu afecțiuni grave respiratorii sau cardiace, cu afecțiuni oncologice sau alte forme cu adevărat grave, nu despre mofturi sau subterfugii. Pentru unii dintre ei aceasta este măsura care le va provoca sechele majore sau chiar măsura care va contribui la decesul unora dintre ei. Nu vreau să mă gândesc la posibilitatea că ar fi vorba despre o măsură cinică care urmărește de fapt economii la buget pe seama acestora. Totuși, la acest moment ideea urmărită de autorități pare a fi diminuarea numărului vulnerabililor, prin îngrădirea unor măsuri minimale de protecție. Pe fondul renunțării la starea de alertă, respectarea normelor sanitare în școli va rămâne facultativă iar folosirea măștii va dispărea. În acest context copiii care beneficiau de școala online ca măsură de protejare a sănătății și vieții sunt condamnați la îmbolnăvire în școlile focar de pe teritoriul României. Nu mai sunt o preocupare pentru autorități, sunt doar o greutate și o complicație. Cifrele ne arată că numărul deceselor zilnice este încă ridicat iar "recomandările" autorităților nu se constituie în garanții. Indirect, decidenții momentului spun: "nu ne pasă de copiii voștri bolnavi".

Membrii grupului "Părintii Elevilor din Romania", grup cu peste 12.000 de părinți, trag un serios semnal de alarmă pentru autorități! "Eu cred că atâta timp cât OMS-ul încă are o pandemie declarată, nici măcar nu se poate discuta de prezența fizică OBLIGATORIE la vulnerabili. E crimă cu premeditare. E ca și cum ne-ar obliga să urcăm într-o mașină fără mijloace de protecție (centuri, airbag și ce o mai fi) și să mai și conducem." atrage atenția o mamă justificat îngrijorată. O altă mamă solicită: "Să se continue școala online până la sfârșitul anului, nu riscăm acum să îi îmbolnăvim nici fizic nici psihic, vă dați seama că un copil bolnav cronic când aude că trebuie să meargă fizic la școală o sa "cadă" psihic de frică să nu se îmbolnăvească?" Un alt părinte îngrijorat adaugă: "Eu l-aș întreba pe ministru daca el răspunde pentru copilul meu? Am ținut-o izolată de tot timp de doi ani când erau restricții și acum vine și spune că trebuie sa o duc fizic la școală unde nimic nu se va mai respecta. Sunt scârbită de atâta ambiție personală a decidenților si speriată pentru copil. I-aș cere domnului ministru să își asume și să răspundă legal pentru riscurile impuse nouă, celor cu probleme." Trăirile intense ale părinților sunt evidente, se simt abandonați și lăsați fără suport: "Noi nu am avut Covid. Am trăit restricționat, am trăit răzbunarile sistemului de după, am lăsat totul baltă. Vreau să știu și eu, ca părinte, de ce crede sistemul că se poate baza pe mine în situația de acum?" Un alt părinte, membru al grupului sintetizează situația cu care se confruntă: "Vai de capul nostru, al familiilor care avem copiii cu probleme de sănătate! Decizia scoaterii măștilor la interior, din punctul meu de vedere, este una total greșită! Și cu masca FFP2 dacă îmi trimit fetița la școală, nu are nicio șansă să nu pescuiască ceva de acolo!"

Abandonați de statul român, părinții elevilor vulnerabili vor proceda cum consideră că este mai bine pentru sănătatea familiilor lor, conștienți de faptul că nu își permit să abandoneze lupta cu virusul. Din nefericire, vor continua pe cont propriu, statul român joacă de acum în mod cinic în echipa adversă!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

