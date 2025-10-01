Copiii cu dizabilități pot să primească e-vouchere în valoare de peste 7.900 de euro. Ce trebuie să facă părinții

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:40
330 citiri
Copiii cu dizabilități pot să primească e-vouchere în valoare de peste 7.900 de euro. Ce trebuie să facă părinții
Copiii cu dizabilități pot să primească 39.900 lei FOTO / Pixabay

Părinții copiilor cu dizabilități pot accesa, începând cu 1 octombrie, e-vouchere în valoare de până la 39.900 de lei, prin proiectul „Tech-Assist”. Programul finanțează achiziția de tehnologii asistive – de la scaune rulante și aparate auditive, până la software-uri specializate – menite să crească independența celor mici și să sprijine incluziunea lor socială.

"Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilități. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul 'Tech-Assist'. Este o șansă reală pentru mii de copii să fie mai independenți și pentru părinți să știe că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informați și să aplicați, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie", a scris Petre-Florin Manole, ministrul Muncii pe Facebook.

Totodată, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat, pe pagina sa de socializare, că proiectul "Tech-Assist" are ca scop creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor.

"Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilități prin acordarea de e-vouchere pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces. Această inițiativă face parte din proiectul 'Tech-Assist' și are ca scop creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor. 1 octombrie 2025, ora 10:00, începe etapa de preînscriere!", se precizează în anunț.

Conform sursei citate, de acest program pot beneficia copiii (minori) care au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți/tutori și nu au beneficiat în ultimul an de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.

Cu acest e-voucher se poate achiziționa o gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi, printre care: scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia.

Potrivit sursei citate, valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei, cu TVA inclus. 'Se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului', precizează instituția.

Pentru obținerea voucherului, procesul se desfășoară în mai multe etape, începând cu o preînscriere online. Astfel, părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD.

"Un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor necesare. Se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/de specialitate, iar după aprobarea dosarului e-voucherul este emis și transmis electronic", notează instituția.

Conform sursei citate, minimum 25% din totalul fondurilor disponibile în cadrul acestui proiect sunt alocate special pentru nevoile copiilor cu dizabilități, pentru a le maximiza șansele de integrare școlară și socială.

