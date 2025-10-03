Demisia liberalului Costel Alexe cerută din nou de PSD. „În orice stat democratic, acest lucru s-ar fi întâmplat imediat”

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 12:46
Demisia liberalului Costel Alexe cerută din nou de PSD. „În orice stat democratic, acest lucru s-ar fi întâmplat imediat”
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe Foto: Facebook/Costel Alexe

Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, cere din nou demisia președintelui CJ Iași, Costel Alexe, pentru gestionarea defectuoasă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, unde șapte copii au murit din cauza unei infecții cu bacteria Serratia marcescens.

Cojocaru susține că rapoartele Corpului de Control al ministrului Sănătății și al Inspecției Sanitare de Stat scot la iveală grave deficiențe medicale și erori de management la Spitalul „Sf. Maria” din Iași și acuză mușamalizarea datelor și decizii medicale iresponsabile.

„Costel Alexe este responsabilul moral pentru dezastrul de la Spitalul Sf. Maria. Cel mai bun lucru pe care îl poate face acum este demisia, fără scuze și comentarii. În orice stat democratic, acest lucru s-ar fi întâmplat imediat după declanșarea scandalului”, a declarat Cojocaru.

Deputatul a avertizat că faptele constatate ar putea avea și implicații penale, precum abuz în serviciu, trafic de influență sau punerea în pericol a sănătății publice, iar Parchetul General ar putea iniția investigații împotriva conducerii administrative a județului Iași.

Deputatul a subliniat că tragedia a fost agravată de mușamalizarea focarului, lipsa transparenței, decizii medicale iresponsabile și promovări în funcții de conducere pe criterii politice.

„Cel mai bun lucru pe care îl poate face Costel Alexe este demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Iași. Acum, fără scuze și comentarii. În orice stat democratic acest lucru s-ar fi întâmplat în momentul declanșării scandalului”, încheie liderul social-democraților ieșeni.

Șapte copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.

A doua solicitare de demisie

În urmă cu patru zile, Cojocaru a mai solicitat demisia liberalului Costel Alexe, din cauza erorilor grave de management în administrarea Spitalului "Sfânta Maria".

Solicitarea a venit după ce, luni, s-a anunțat că un alt bebeluș a murit după ce a contractat bacteria Serratia Marcescens la Spitalul "Sf. Maria" din Iași.

"Cer public demisia imediată a lui Costel Alexe! Orice zi în plus cu acest om la conducerea administrației județene înseamnă un risc pentru viețile pacienților și pentru întreg sistemul medical ieșean", transmite președintele PSD Iași, Bogdan Cojocaru, prin intermediul unui comunicat de presă.

În opinia liderului PSD Iași, este de neacceptat situația de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria", în care șapte copii au murit după ce s-au infectat la Terapia Intensivă cu bacteria Serratia Marcescens.

