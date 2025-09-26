Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri seară, 26 septembrie, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul a precizat că există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate şi că a trimis Corpul de control la unitatea sanitară.

”Am luat decizii clare:

Corpul de control al Ministerului Sănătăţii şi Inspecţia Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunţit la Iaşi.

Raportările au fost tardive. Nu este acceptabil. Vor urma măsuri ferme.

Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, referindu-se la cazul copiilor decedaţi la Iaşi.

Potrivit ministrului, protocoalele pentru limitarea infecţiilor nu sunt opţionale.

”Ele trebuie respectate cu stricteţe — de la medic, la asistentă, la infirmieră şi până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea «merge şi aşa». NU, nu mai merge şi aşa! Cine consideră că regulile sunt opţionale a greşit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume”, a transmis ministrul.

Rogobete precizează că este revoltat: ”Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investiţiilor majore făcute în spitale şi în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil.”

”Toţi cei responsabili vor răspunde: vor fi sancţionaţi administrativ, fără excepţie. Cine nu şi-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă. Mă îndrept către Iaşi pentru transparenţă şi claritate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete susţine că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat ”abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz.

Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă.

”Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.

Ministerul Sănătăţii (MS) a precizat că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens.

Preşedintele Nicuşor Dan a cerut şi el o anchetă urgentă şi afirmă că ”toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica."

