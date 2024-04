Nouă copii au murit în Afganistan, după ce s-au jucat cu o mină de fabricație sovietică FOTO

Un reprezentant al provinciei Ghazni a anunțat luni, 1 aprilie, că nouă copii au murit în sud-estul Afganistanului în explozia unei mine de pe vremea Războiului cu Uniunea Sovietică, în anii '80, relatează AFP.

Victimele aveau între patru și zece ani.

„Nouă copii au fost ucişi duminică (...) în explozia unei mine de pe vremea invaziei ruse cu care se jucau”, declară AFP directorul Departamentului Informaţiei şi Culturii din Ghazni, Hamidullah Nisar.

Poliţia din Ghazni anunţă într-un comunicat că aceşti copii morţi în districtul Geru erau cinci fete şi patru băieţi, cu vârste cuprinse între patru şi zece ani.ț

A leftover mine from the Russian invasion era exploded on children while they were playing in a field in the Ghazni province of #Afghanistan. Sadly, 9 children, including 5 girls, between the age of 4 and 10 were martyred. pic.twitter.com/vStWRgLirE