Un adolescent în vârstă de 14 ani a deschis focul, miercuri, 3 mai, într-o școală din centrul Belgradului, provocând mai multe victime, anunță poliția sârbă.

Din primele date, cinci copii ar fi fost răniți și un paznic a fost ucis, după ce un elev a furat arma tatălui său și a deschis focul la școala unde învăța.

Ministerul Afacerilor Interne sârb a fost anunțat cu privire la incident în jurul orei 8.40, miercuri dimineața, după împușcăturile de la Școala Elementară "Vladislav Ribnikar" din Vračar, o zonă de lux din capitala Belgrad.

Politia a intervenit la fata locului, unde a găsit băiatul care avea o armă. Adolescentul de 14 ani a fost arestat.

Băiatul pare ca a tras mai multe focuri de armă în direcția colegilor săi și a personalului de securitate.

El ar fi furat arma de la tatăl său înainte de a comite masacrul.

O zonă mare din Vračar, o zonă urbană bogată din Belgrad, în care se află mai multe ambasade și muzee, a fost închisă în timp ce poliția gestionează situația.

Martorii oculari spun că erau în jur de șapte ambulanțe în zonă.

Până acum a fost raportat un singur deces, dar există mai mulți copii răniți. Un băiat și o fată au fost transportați la spital. Starea lor este necunoscută.

Părinții terifiați au sosit la școală încercând să își găsească copiii.

Înregistrări de la fața locului au arătat agitație în afara școlii, iar poliția l-a dus pe suspect la o mașină parcată în stradă, cu capul acoperit.

Zoran Kesić, un comedian sârb și tatăl unui elev de la școală, a spus presei locale: "Am venit în fața școlii să văd ce se întâmplă, pentru că copilul meu merge la acea școală [...].

"Nu știu ce să spun, este teribil, sunt foarte supărat... Copiii noștri merg la acea școală...."

Împușcările în masă în Serbia sunt extrem de rare. Cu toate acestea, experții au avertizat în mod repetat cu privire la numărul de arme rămase în țară după războaiele din anii '90.

Poliția a blocat zonele în jurul școlii Vladislav Ribnikar, în centrul Belgradului. Școlile primare din Serbia au opt clase.

