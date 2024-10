Dosar penal de răpire în cazul celor trei copii dispăruți. Ce spun tatăl lor și fratele mai mare VIDEO

Dispariția celor trei copii ai omului de afaceri Adrian Marțian, fost patron UTA, i-a determinat pe poliţiştii din judeţul Hunedoara să deschidă un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, miercuri, 16 octombrie. Tatăl lor spune că nu știe unde se află în timp ce fiul lui cel mare, Adrian Jr., îl acuză pe afacerist că a organizat răpirea.

„Poliţiştii desfăşoară ample activităţi investigative şi de căutare pentru localizarea acestora. Au fost constituite mai multe echipe de căutare la faţa locului şi au fost alertate toate structurile operative din judeţ, fiind luate măsuri pentru extinderea verificărilor şi în judeţele limitrofe. Încă de la dispariţia acestora, cei trei minori au fost daţi în urmărire naţională şi în consemn la frontieră, cei în cauză fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal”, a transmis Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Marţi, în spaţiul public a apărut un clip video cu cei trei fraţi în care aceştia se adresează mamei lor. Ei spun că sunt bine, dar că nu vor să meargă la mama lor, ci la tată. Poliţiştii analizează imaginile pentru a stabili veridicitatea lor şi pentru a identifica elemente care să îi ajute în găsirea copiilor şi audiază persoane care au informaţii despre acest caz.

Adrian Marțian susține că nu știe de unde a venit clipul și că l-a primit pe WhatsApp de la un număr necunoscut. Fiul său cel mare crede însă că omul de afaceri este responsabil pentru dispariția copiilor.

„Este un număr care poate fi de oriunde. Am primit și m-am stricat de cap când am văzut filmulețul. Sunt terminat (...) Ce să vorbesc cu Poliția? Poliția spune că eu am luat copiii, că eu i-am răpit. Aseară eram în Viena și le-am spus: băi, omule, mă duc la Poliție unde zici. Eu sunt plecat de vineri din țară și ei spun că am luat eu copiii duminică sau luni”, a relatat Adrian Marțian, citat de Adevărul.

Fiul său cel mare, Adrian Marțian Jr., a publicat însă o filmare pe Facebook în care îl acuză direct pe tată pentru dispariția frățiorilor.

„După cum unii dintre voi știți, frații mei, care erau în grija tatălui meu, care era deși avea o decizie a Tribunalului Mureș de a-i restitui mamei, și nu avea dreptul de a intra cu ei în legătură directă, telefonică sau prin orice alt mijloc au fost dați dispăruți. Cu siguranță este o manevră organizată de către tatăl meu, Adrian Marțian”, a spus fiul omului de afaceri.

Filmul dispariției copiilor

Luni, 14 octombrie, la numărul de urgenţă 112 a fost anunţată dispariţia a trei fraţi care erau în grija unei bone. Imediat poliţiştii s-au mobilizat şi au pornit în căutarea celor trei copii. A doua zi, o filmare cu ei a ajuns online.

„15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăştia să ne ia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăştia ne-au minţit că ne duc la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă. Suntem bine, oamenii ăştia ne-au tratat bine. Noi nu vrem la tine. Nu te iubim şi nu ne simţim în siguranţă cu tine. Noi vrem la tati, să fim toţi trei. Noi îl iubim pe tati şi oamenii ăştia o să-l contacteze pe tati să mergem la el”, spune cea mai mare dintre fete, în mesajul video publicat marți.

Cei trei copii de 11, 9 şi 7 ani, fraţi, care erau supravegheaţi de o bonă, au fost daţi dispăruţi din satul Sântandrei, judeţul Hunedoara.

Cei trei copii au următoarele semnalmente:

Marţian Antonio Adrian: aproximativ 1,45 m înălţime, aproximativ 50 de kg, ochi căprui, păr scurt brunet, ten deschis, poartă ochelari de vedere.

Marţian Rania Adriana: aproximativ 1,55 m. înălţime, aproximativ 60 de kg, ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, faţă rotundă.

Marţian Raisa Antonia: aproximativ 1,40 m. înălţime, aproximativ 40 de kg, ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, faţă rotundă, poartă ochelari de vedere.

Potrivit presei locale, părinţii celor trei copii, Adrian şi Roxana Marţian, sunt în conflict de mai mult timp, principala dispută fiind custodia micuţilor. Roxana Marţian a obţinut ordin de restricţie pentru tatăl copiilor, astfel că acesta şi-a montat o rulotă în apropierea locuinţei copiilor săi, pentru a fi aproape de aceştia.

