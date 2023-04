Numărul uriaș de copii răpiți de Rusia din Ucraina. Cum se implică soția lui George Clooney în protejarea copiilor ucraineni

Amal Clooney, soţia actorului George Clooney, o avocată binecunoscută care este specializată în drepturile omului, a vorbit cu Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui Ucrainei, despre protejarea copiilor ucraineni şi tragerea la răspundere a Rusiei pentru presupusele sale crime de război comise împotriva lor, relatează CNN.

”Numai conform datelor oficiale, cel puţin 20.000 de copii au fost scoşi cu forţa de către armata rusă din teritoriile ocupate temporar (în Ucraina), fiind separaţi de părinţii lor şi plasaţi cu forţa în familii ruseşti”, a declarat Iermak într-o postare pe Telegram. ”Propriii lor părinţi nu au nicio idee despre unde sunt copiii lor sau ce s-a întâmplat cu ei”, a adăugat oficialul.

Iermak a scris apoi pe Twitter că a vorbit cu Amal Clooney despre importanţa sprijinului juridic în cazul copiilor deportaţi. El a subliniat că pentru Ucraina este important ca toţi copiii deportaţi să fie aduşi înapoi, iar ”criminalii ruşi” să fie traşi la răspundere.

Kievul va dezvolta noi metode pentru a proteja drepturile copiilor şi pentru a preveni viitoarele încercări de a le face rău, dă asigurări oficialul ucrainean. Vladimir Putin este acuzat de Curtea Penală Internaţională de crime de război pentru deportarea a mii de copii ucraineni în Rusia şi pentru operarea unei reţele de tabere în care copiii au fost supuşi la ”reeducare politică”.

Had an online call with the prominent human rights defender and @ClooneyFDN co-founder Amal Clooney. Discussed the issue of protecting the rights of 🇺🇦 children and holding Russia accountable for crimes committed against them. pic.twitter.com/beAb5dZEIR