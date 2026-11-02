Senatul a aprobat proiectul care le interzice copiilor accesul la rețele sociale online. Decizia finală o va lua Camera Deputaților

Autor: Mihai Diac
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 20:15
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Senatul a aprobat proiectul care le interzice copiilor accesul la rețele sociale online. Decizia finală o va lua Camera Deputaților
Tânăr care lucrează pe Internet - FOTO Pixabay

Senatul a adoptat tacit, luni, 2 noiembrie 2026, proiectul de lege care prevede interzicerea accesului minorilor cu vârsta sub 15 ani la rețelele sociale furnizate de platforme online.

Termenul de dezbatere și vot a fost depășit, astfel că propunerea legislativă se consideră adoptată tacit. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților fiind decizională.

'Accesul la un serviciu de rețea socială online furnizat prin intermediul unei platforme online este interzis minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani', prevede actul normativ.

Furnizorii platformelor online au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accesul și utilizarea acestora de către minorii sub 15 ani. Aceștia vor trebui să implementeze mecanisme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, cu respectarea protecției vieții private și a legislației privind datele cu caracter personal.

'Mecanismele de verificare a vârstei se bazează pe soluții recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau conforme cu orientările emise în aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 privind serviciile digitale. Nu este considerat suficient simplul caracter declarativ al vârstei utilizatorului', se precizează în proiect.

Pentru minorii cu vârste între 15 și 18 ani, furnizorii platformelor online au obligația de a asigura un acces progresiv, adecvat vârstei, prin mecanisme care țin seama de nivelul de dezvoltare, autonomie și reziliență digitală, prevede proiectul.

Accesul progresiv se realizează prin setări diferențiate, măsuri de siguranță activate implicit și limitarea riscurilor sistemice.

De asemenea, actul normativ mai prevede că pentru minorii cu vârsta între 15 și 18 ani furnizorii platformelor online au obligația de a asigura un nivel sporit de protecție, prin implementarea unor măsuri adecvate și proporționale, menite să reducă riscurile sistemice asociate utilizării serviciilor de rețele sociale online.

Furnizorii dezactivează implicit pentru minorii sub 18 ani publicitatea țintită bazată pe profilare și funcționalitățile de mesagerie directă din partea utilizatorilor care nu sunt în lista de conexiuni aprobate și activează implicit conturile private (conținutul vizibil doar pentru conexiunile aprobate) și dispozitivele de control al timpului petrecut pe platformă cu notificări periodice.

Nerespectarea obligațiilor constituie contravenție. Pentru furnizorii de platforme online care nu au calitatea de platforme online foarte mari, potrivit Regulamentului (UE) 2022/2065 privind serviciile digitale, contravențiile se sancționează cu amendă de la 0,5% până la 2% din cifra de afaceri anuală globală realizată în exercițiul financiar anterior sau suspendarea serviciilor furnizorului pe teritoriul Romaniei.

Suspendarea serviciului poate fi dispusă numai de instanța competentă, la solicitarea ANCOM, în cazul unor încălcări grave, repetate și persistente ale obligațiilor prevăzute de prezenta lege, atunci când măsurile de conformare și sancțiunile pecuniare s-au dovedit insuficiente pentru protecția minorilor. Suspendarea încetează prin hotărârea instanței competente, pronunțată la cererea furnizorului sau a ANCOM, după constatarea remedierii încălcărilor, se mai menționează în proiect.

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