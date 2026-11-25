Statul român ar trebui să urmeze o eventuală decizie, la nivelul Uniunii Europene, privind restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale, consideră ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru.

Ministrul Bogdan Dumitru a prezentat această chestiune într-o emisiune la postul Digi 24, în seara de 24 noiembrie 2026.

Întrebat despre blocarea accesului copiilor pe rețelele sociale, ministrul a descris subiectul drept unul „extrem de sensibil”. Bogdan Dumitru a susținut că România ar trebui să ia o decizie împreună cu celelalte state din UE.

„Din perspectiva funcției, pot spune că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa. Și acolo există un proiect de lege, există dezbateri. Vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani”, a spus ministrul Digitalizării.

Acesta a subliniat că modul în care ar urma să fie aplicate restricțiile trebuie atent gândit, astfel încât măsurile să nu fie percepute ca impuneri. Ministrul susține că părinții trebuie să aibă un rol important în decizia privind accesul copiilor la platformele online.

În prezent, la crearea unui cont pe Internet, utilizatorilor li se solicită, de regulă, doar să confirme că au vârsta minimă necesară.

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Ministrul consideră că acest mecanism nu este suficient și că ar putea fi introduse metode mai eficiente de verificare. Una dintre variante ar fi folosirea portofelului electronic, care ar permite confirmarea vârstei fără ca utilizatorul să fie nevoit să ofere și alte date personale.

„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie făcută cu portofel electronic, pentru că există posibilitatea să îi spui rețelei sau locului în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele”, a explicat ministrul Digitalizării.

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