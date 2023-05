Atac sălbatic al Rusiei cu rachete și drone. Copii ucraineni alergând pe trotuar și țipând în sunetul exploziilor VIDEO

Imagini cu copii din Kiev care țipă alergând pe trotuar spre adăposturi antiaeriene au devenit virale luni pe rețelele de socializare. Totul se întâmpla în sunetul exploziilor provocate de atacul cu rachete și drone al rușilor asupra capitalei Ucrainei.

Ucraina a fost atacată cu 54 de drone iraniene, în același timp, în noaptea de sâmbătă spre duminică. 36 dintre acestea au fost doborâte, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Luni dimineața, rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului. În mesajul de duminică seară, Zelenski a transmis că în curând țara sa va pune capăt despotismului Rusiei. Pare o confirmare că mult-așteptata ofensivă este pregătită să înceapă.

O alertă aeriană a fost declarată la Kiev și în mai multe regiuni ale Ucrainei după miezul nopții de 29 mai, care s-a extins ulterior în toată Ucraina și a durat până luni dimineața. Rusia a atacat cu peste 40 de drone și rachete, dar apărarea antiaeriană a Ucrainei a reușit să le doboare.

Fighting "Nazism" in #Kyiv through the eyes of Russians. pic.twitter.com/jY1WJPilCu

Ulterior, forțele aeriene ucrainene au declarat că 67 de ținte aeriene au fost distruse: 37 de rachete de croazieră Kh-101/Kh-555; 29 de UAV-uri Shahed-136/131; 1 UAV de recunoaștere operațional-tactică. Rusia a tras până la 40 de rachete de croazieră aeriene Kh-101/Kh-555 de pe nouă avioane strategice Tu-95MS, din zona Mării Caspice. Rămășițele unei rachete au căzut pe stradă, în plin trafic, fără să facă victime.

Another ordinary day in Kyiv. Thank God, no one was hurt, the missile fell on the road and did not hit the bus. pic.twitter.com/J3XHvEn9yq