268 de copii au fost chinuiţi şi trimişi la muncă anul trecut în România, cei mai mulţi chiar de către propriii părinţi, relevă o statistică a Ministerului Familiei, de Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă.

”268 de copii au fost chinuiţi şi trimişi la muncă anul trecut, cei mai mulţi de propriii părinţi, în România. Astăzi, de Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor, trag un nou semnal de alarmă în privinţa uneia dintre cele mai crunte realităţi ale zilelor noastre: copii obligaţi de familie sau de alţi adulţi să muncească, fiind în acelaşi timp bătuţi şi umiliţi pentru a aduce bani. Vă puteţi închipui ce înseamnă un copil de sub doi ani “exploatat prin muncă”?”, afirmă ministrul Familiei Gabriale Firea.

Conform lui Firea, doar anul trecut, au fost 38 de copii sub 2 ani care au fost supuşi unui astfel de abuz.

Alţi 54 aveau sub 6 ani, 48 – sub 9 ani, 70 – sub 13 ani şi 58 – între 14 şi 17 ani.

”Iată, acesta este tabloul complet al acestei realităţi crunte! Cele mai multe cazuri s-au petrecut în familie. Aceste situaţii imposibil de înţeles sunt mai puţine faţă de 2021, dar mă tem că nu putem avea siguranţa că toate cazurile sunt raportate şi se regăsesc în statistici. Şi un singur caz de copil exploatat, chinuit, umilit şi trimis la muncă trebuie să fie un semnal de alarmă! Pentru că nu vorbim doar de cifre seci, ci despre suflete chinuite, care rămân cu traume pe viaţă”, conchide ministrul.