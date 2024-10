Copiii, părinții și tehnologia

.com

Una dintre cele mai întâlnite probleme cu care se confruntă părinții din ziua de astăzi este legată de cât, când și dacă este ok ca un copil sau adolescent să petreacă timp pe tabletă sau telefon.

Una dintre certitudinile zilelor noastre este că tehnologia face parte din viața noastră și, în mod automat, face parte și din viața copiilor noștri. Ca în orice situație, există plusuri și minusuri legate de utilizarea tehnologiei, fie de către adulți, fie de către copii. Ce este nevoie să reglăm, de fapt, nu este dacă să folosim sau nu tehnologia, ci cum și cât o folosim și dacă îi lăsăm pe cei mici să o folosească.

Sunt studii care ne spun că utilizarea excesivă a tehnologiei scade capacitatea de concentrare atât la cei mici, cât și la cei mari, cu diferența că, la cei mici, formarea creierului nu este terminată și, astfel, sunt afectați mai mult decât adulții. O problemă ar fi legată de perioada petrecută de copii pe telefon/tabletă. Pentru un adolescent, norma ar fi între o oră și o oră și jumătate pe zi, iar pentru cei care nu au atins vârsta adolescenței, ar fi undeva la 30 de minute pe zi. Aici nu intră copiii de 3-4-5 ani, care nu ar trebui să stea deloc.

Următoarea problemă pentru un părinte ar fi: "ce anume face copilul meu pe acel device?" Ce jocuri joacă, cu cine vorbește? Din fericire, avem aplicații care pot monitoriza discret aceste lucruri importante pentru părinți, iar sfatul meu ar fi să le folosiți. Monitorizarea activității pe un device este percepută de către unii părinți ca o încălcare a spațiului personal al adolescentului, dar nu este așa. Internetul este orice, numai spațiu personal nu, și este posibil ca unii adolescenți/copii să treacă printr-o etapă a vieții în care să simtă nevoia să se expună mai mult, fără să înțeleagă posibilele consecințe. În astfel de cazuri, părintele trebuie să intervină într-un mod delicat, dar eficient.

Ads

Unora le place să joace jocuri cu care părinții pot fi sau nu ok, dar, dacă nu observați schimbări comportamentale cauzate de acele jocuri, e de preferat să îi lăsați, însă să monitorizați timpul pe care îl petrec jucându-se.

În concluzie, ne place sau nu, tehnologia face parte și din viața copiilor noștri. Nu o tăiem complet, dar nici nu lăsăm utilizarea ei la liber, bazându-ne pe discernământul unui copil, deoarece nu este corect. Ca și în alte aspecte ale vieții copiilor noștri, unul dintre rolurile părintelui este să pună limite pentru binele copilului, iar acest lucru se aplică inclusiv atunci când vine vorba de tehnologie.

--------

Dan Ivanescu este psiholog dedicat, cu peste 17 ani de experienta in practica clinica, consiliere psihologica individuala si de grup, in mediul privat si public. Cu rezultate semnificative in consilierea pacientilor - copii si adulti cu probleme de sanatate mintala.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads