Fraza numărul 1 pe care copiii au nevoie să o audă de la părinți într-o situație de criză, în funcție de vârstă: "un instrument puternic"

Copiii au nevoie să se simtă văzuți, auziți și crezuți. De aceea, unul dintre cele mai puternice instrumente pe care părinții le pot folosi este validarea. Când copiii se simt validați, se simt în siguranță. Iar senzația de siguranță reprezintă fundamentul pentru reglarea emoțiilor, comunicare și conectare.

Kelsey Mora este specialist certificat în viața copilului și terapeut licențiat și a susținut mii de copii prin experiențe dificile — diagnostice medicale, spitalizări, doliu, traume și pierderi. De fiecare dată, a observat puterea validării.

"Ori de câte ori un copil este supărat — indiferent dacă ești de acord sau nu, indiferent dacă înțelegi sau nu — el trebuie să simtă că îl crezi înainte de a putea trece la modul de rezolvare a problemelor", a explicat Kelsey Mora pentru cnbc.com.

Aceasta îi ajută să iasă din „creierul emoțional” și să intre în „creierul rațional”.

"Iată frazele mele de validare recomandate, în funcție de vârstă":

0–2 ani: „Sunt chiar aici”

La sugari și copii mici, validarea se simte mai mult decât se aude — prin ton, atingere și prezență. Ei trebuie să simtă că prezența ta rămâne constantă chiar și atunci când lucrurile sunt dificile.

A spune „Sunt chiar aici” și a rămâne aproape arată că poți face față dificultății împreună cu ei. Transmite mesajul: „Nu plec nicăieri. Te poți baza pe mine.”

Poți, de asemenea, să îți însoțești cuvintele cu o respirație profundă pentru a-ți regla propriile emoții, oferindu-le astfel prezența calmă de care au nevoie cel mai mult.

3–5 ani: „Nu erai pregătit să pleci din parc și asta te-a supărat”

Copiii de vârstă preșcolară comunică adesea mai mult prin comportament decât prin cuvinte. A numi ceea ce observi le oferă un limbaj pe care poate nu-l au încă.

Este important să stabilești limite comportamentale, păstrând în același timp validarea emoțiilor. Poți spune chiar: „Ai aruncat jucăria pentru că erai atât de frustrat. Poți încerca un mod mai sigur?”

Aceasta le arată că emoțiile lor sunt reale și înțelese, în timp ce îi ghidează spre o exprimare mai sănătoasă.

6–9 ani: „Este normal să te simți dezamăgit”

Copiii de vârstă școlară experimentează emoții mai profunde, dar s-ar putea să nu fie siguri dacă sentimentele lor sunt valide.

Ei au nevoie ca părinții să numească și să normalizeze emoțiile, afirmând că este în regulă, natural și normal să simtă ceea ce simt. Acest lucru construiește stimă de sine și încredere în capacitatea lor de a face față provocărilor în timp.

10–12 ani: „Ai voie să te simți dezamăgit și să vrei să rezolvi situația”

Copiii mai mari pot gestiona mai multă complexitate emoțională. Ei pot fi supărați, dar în același timp să recunoască o altă perspectivă.

Validarea aici înseamnă să le afirmi experiența, oferindu-le în același timp un limbaj pentru nuanțe și posibilitatea de a rezolva probleme. Odată ce emoțiile lor sunt validate, au adesea capacitatea de a gândi ce vor să facă în continuare și ce ar putea îmbunătăți situația.

13+ ani: „Sună foarte dificil. Mă bucur că mi-ai spus”

Adolescenții se simt validați atunci când există spațiu pentru a procesa emoțiile fără minimalizare sau soluții imediate.

Recunoașterea experienței lor și aprecierea încrederii lor întăresc conexiunea și siguranța, oferindu-le în același timp autonomie pentru a-și gestiona singuri problemele.

Cu cât un adolescent se simte mai în siguranță, cu atât este mai probabil să vorbească despre dificultățile sale și să caute sprijin atunci când are nevoie, scrie cnbc.com.

