Un grup de copii de grădiniță din Satu Mare a intrat în Cartea Recordurilor. Care este realizarea micuților omologată de specialiști

Surpriză, dar și bucurie, pentru un grup de copii de grădiniță din Satu Mare. Realizarea lor pentru Ziua Europeană a Parcurilor a intrat în Cartea Recordurilor România, a declarat, marţi, 11 iunie, Elisabeta Bekessy, preşedinta Asociaţiei "Copacul Vieţii".

Realizarea micuților este un şirag de flori din PET-uri, lung de 334 de metri, care a fost omologat de specialiștii Cărții Recordurilor.

Potrivit Elisabetei Bekessy, intenţia iniţială era de a organiza o acţiune de conştientizare pentru copii cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor, dar implicarea educatorilor şi a părinţilor a fost peste aşteptări.

"În perioada martie-mai asociaţia noastră a lansat o provocare la toate grădiniţele din judeţul Satu Mare. Au răspuns 11 grădiniţe. Ideea era să sărbătorim împreună evenimentul ecologic 24 Mai, Ziua Europeană a Parcurilor. An de an am organizat Parada Florilor. Anul acesta am zis să facem altceva şi având în vedere importanţa colectării separate a deşeurilor şi valorificarea acestora pentru a elimina poluarea la sursă, adică să le valorificăm acolo unde se generează, ideea noastră a fost să se colecteze deşeurile la nivel de grădiniţe, adică preşcolarii să colecteze flacoanele şi acestea să fie valorificate prin realizarea unui şirag de flori din aceste flacoane de plastic de doi litri, iar, apoi, să fie vopsite cu vopsea pe bază de apă, adică vopsea ecologică şi fiecare grădiniţă să realizeze un şirag lung de 5 metri", a afirmat Elisabeta Bekessy, fostă directoare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, în prezent preşedinta Asociaţiei "Copacul Vieţii".

Ads

Ea a spus că educatoarele s-au implicat foarte mult, iar la eveniment a rezultat un şirag lung de 334 de metri.

"Foarte mult le-a plăcut doamnelor educatoare această idee, 11 grădiniţe s-au implicat şi în perioada aceea de trei luni am realizat şiraguri mult mai lungi decât am spus noi, astfel încât în 24 mai am vrut neapărat ca această acţiune să se desfăşoare într-o arie protejată, cea mai apropiată de Satu Mare fiind Magia Someşului şi acolo aceste şiraguri au fost aşezate unul după celălalt. S-a măsurat la faţa locului şi am constatat că în urma mobilizării grădiniţelor, părinţilor, bunicilor, s-a realizat un şirag lung de 334 de metri. Am spus că acest şirag lung ar putea intra în Cartea Recordurilor. Atunci am făcut documentaţia necesară şi comisia de evaluare a considerat că merităm să intrăm în Cartea Recordurilor. Meritul a fost al grădiniţelor. Noi, asociaţia, am fost cu ideea, să conştientizăm importanţa colectării separate", a menţionat Elisabeta Bekessy.

După înregistrarea recordului, Asociaţia "Copacul Vieţii" a primit un certificat şi toate şcolile implicate au avut câte o copie a acestuia.

"A fost o acţiune foarte frumoasă, mi-a plăcut deschiderea. Cu mult drag au făcut ce au făcut, din suflet, nu din obligaţie, şi asta e cel mai important. Certificatul nu s-a putut da pentru fiecare grădiniţă în parte, s-a dat pentru cel care a iniţiat, dar de aceea eu, la predarea oficială care a avut loc la Inspectoratul Şcolar, am făcut câte un exemplar pentru fiecare grădiniţă, pentru că succesul este al nostru al tuturor", a subliniat Elisabeta Bekessy.

Ads