Mulți lideri din domeniul tehnologiei susțin că, în următorul deceniu, inteligența artificială va putea depăși oamenii în tot ceea ce are valoare economică.

Acesta este avertismentul lui Daniel Susskind, lansat în noua sa carte, „What Should My Children Do? A Human’s Guide to the Age of AI” (Ce ar trebui să facă copiii mei? Un ghid pentru oameni în era inteligenței artificiale).

Indiferent dacă acest scenariu se va adeveri sau nu, copiii noștri vor ajunge, ca adulți, să trăiască într-o lume tot mai influențată de inteligența artificială. Este greu de anticipat cum va arăta viitorul, spune Susskind, profesor de economie la Gresham College din Londra. Însă adulții pot lua măsuri pentru a-i pregăti pe copii. Cnn.com a discutat cu el despre cum îi pot ajuta părinții pe cei mici să-și dezvolte abilitățile de care vor avea nevoie pentru a reuși și de ce adulții ar trebui să ia în calcul întoarcerea la școală.

"Viitorul este mult prea imprevizibil"

CNN: Mulți oameni vorbesc despre încurajarea copiilor să-și dezvolte abilități care să le asigure un viitor, adică să le fie utile chiar și într-o lume dominată de inteligența artificială. De ce spuneți că această strategie nu va funcționa?

Daniel Susskind: Viitorul este mult prea imprevizibil. Un exemplu relevant este decizia luată în Anglia, în 2013, ca toți elevii din ciclul primar și secundar să învețe programare. Ideea era considerată genială, iar multe țări au urmat acest model. Se credea că astfel, următoarea generație va dobândi competențele tehnice necesare pentru a reuși. Știți deja unde duce povestea.

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În ianuarie 2023, ChatGPT s-a dovedit foarte bun la scrierea codului. Astfel, un set de competențe despre care se credea că vor asigura viitorul profesional al următoarei generații abia a rezistat până când copiii au terminat școala.

Nu cred că a fost vorba despre ghinion. Am avut prea multă încredere în ideea că anumite competențe ne pot asigura un viitor fără riscuri. Era inteligenței artificiale în care trăim este, fundamental, una a incertitudinii. Provocarea nu este să încercăm să anticipăm cât mai inteligent viitorul și să eliminăm toate necunoscutele, ci să pregătim următoarea generație pentru un viitor despre care știm surprinzător de puține lucruri.

CNN: Ce abilități ar trebui să le predăm copiilor pentru a-i pregăti pentru o lume dominată de inteligența artificială?

Susskind: Trebuie să revenim la elementele de bază: citit, scris, matematică și gândire critică. Potrivit celor mai recente date ale OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, observăm că aceste competențe fundamentale sunt în declin în multe țări din lume. Este o tragedie în sine, dar una cu atât mai gravă când vine vorba despre pregătirea tinerilor pentru această incertitudine.

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Competențele de bază sunt fundația pe care se construiesc toate celelalte abilități avansate. Revenirea la elementele fundamentale este ceea ce economiștii ar numi o strategie fără riscuri.

Un alt motiv pentru care este important să revenim la aceste competențe este că sistemele de inteligență artificială nu sunt perfecte. Fac greșeli și inventează pur și simplu informații. Geoffrey Hinton, informaticianul, numește programele de inteligență artificială „idioți savanți”. Uneori sunt geniale, dar alteori pot fi incredibil de stupide. În viitorul previzibil, va depinde de noi, utilizatorii, să ne dăm seama când se comportă în mod absurd și să le contrazicem, să le punem la îndoială, să le testăm și să verificăm informațiile. Nu putem face acest lucru dacă nu avem aceste competențe fundamentale.

CNN: Spuneți că ar trebui să-i învățăm pe copii să lucreze atât cu inteligența artificială, cât și fără ea. De ce?

Susskind: Cred că ar trebui să alocăm aproximativ o treime din timpul petrecut în școala primară, gimnaziu, liceu, facultate și în cadrul formării profesionale pentru a-i învăța pe oameni cum să folosească aceste tehnologii eficient și critic.

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Am trecut printr-o situație similară la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, odată cu apariția calculatoarelor de buzunar. Dacă ascultați ce spuneau oamenii atunci, veți observa că îngrijorările erau foarte asemănătoare. Un academician britanic relativ puțin cunoscut, Wilfred Halliday Cockcroft, a spus că trebuie să împărțim educația matematică în două. O parte din timp trebuie alocată învățării modului în care tinerii pot folosi această nouă tehnologie puternică pentru a rezolva probleme matematice care, până atunci, păreau de neimaginat. În același timp, trebuie să dedicăm o parte din timp exercițiilor fără calculator, pentru a ne asigura că tinerii își păstrează abilitățile de calcul. Mai important, el a spus că trebuie să-i evaluăm în ambele situații, astfel încât elevii să ia în serios ambele direcții de învățare.

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Această abordare, pe care o numesc „predăm ambele variante, testăm ambele variante”, este acum considerată standardul de referință în educația matematică la nivel mondial. Același lucru trebuie să facem și în cazul inteligenței artificiale. Trebuie să analizăm tot ceea ce predăm, nu doar matematica, ci și limba engleză, istoria, muzica și arta, și să ne întrebăm cum putem folosi această tehnologie pentru a face lucruri care înainte păreau imposibile. În același timp, trebuie să păstrăm perioade de învățare fără tehnologie, în care să ne menținem solide competențele de bază.

CNN: Spuneți că trebuie să-i învățăm pe copii și să renunțe la inteligența artificială atunci când este nevoie. Explicați.

Susskind: Ca aproape orice tehnologie pe care am creat-o în ultimele secole, și acestea au un cost. Unul dintre costurile specifice este distragerea atenției. Aceste tehnologii sunt extraordinar de eficiente în a ne capta atenția și în a nu ne mai lăsa să ne desprindem de ele.

Când vorbesc despre alocarea unei treimi din timpul de învățare pentru a-i învăța pe tineri să folosească aceste tehnologii, nu mă refer doar la modul în care trebuie formulate solicitările către AI, ci și la conștientizarea faptului că tehnologia poate fi extrem de distractivă și ne poate distrage atenția. Am început să includem acest aspect în modul în care îi educăm pe tineri cu privire la rețelele sociale. Cred că avem nevoie de un program similar și pentru inteligența artificială.

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Care este cea mai importantă utilizare a inteligenței artificiale în educație

CNN: Spuneți că adulții trebuie să nu mai considere educația ceva ce se întâmplă doar la începutul vieții. De ce?

Susskind: Cel mai bun răspuns la incertitudine este flexibilitatea: capacitatea și disponibilitatea de a ne recalifica și de a învăța noi competențe mai târziu în viață, cu aceeași intensitate și seriozitate cu care ne dedicăm educației la începutul vieții.

CNN: Spuneți că cea mai importantă utilizare a inteligenței artificiale în educație este învățarea personalizată.

Susskind: Rezultatele destul de solide ale cercetărilor în domeniul educației arată cât de extraordinar de eficientă poate fi pregătirea individuală, alături de un profesor. Un elev obișnuit care beneficiază de pregătire individuală va obține rezultate mai bune decât aproape toți elevii dintr-o clasă tradițională. Problema este că un profesor particular este prea scump. Nu putem face acest lucru la scară largă.

Sistemele de inteligență artificială pot oferi acum un tip de interacțiune personalizată similară celei pe care ai putea-o avea cu un profesor foarte bun, dar la un cost mult mai mic.

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CNN: Dacă ar trebui să preziceți ce tipuri de locuri de muncă vor exista în continuare pentru copiii noștri în viitor, care credeți că vor fi acestea?

Susskind: Cred că ar trebui să se întrebe: „Ce probleme vreau să-mi petrec viața încercând să le rezolv? Vreau să îmbunătățesc accesul oamenilor la justiție? Vreau să-i ajut să trăiască mai mult și mai sănătos?”. Dacă se concentrează asupra problemelor, acestea nu vor dispărea.

Există multe profesii în care apreciem nu doar cât de bine este făcut un lucru, ci și modul în care este făcut. Se vede acest lucru în artă. Intri în Capela Sixtină și te gândești: „Doamne, cât de frumos este acest tavan!”. Dar te gândești și: „Nu este extraordinar faptul că un om, cu mâini asemănătoare cu ale mele, l-a pictat?”.

Cred că cele mai valoroase profesii în viitor vor fi cele în care ceea ce contează pentru noi nu este doar rezultatul, ci și procesul. Există multe exemple în domeniul sănătății. Oricât de bine vor ajunge aceste sisteme să știe ce cuvinte să-i șoptească unei persoane aflate la sfârșitul vieții, va conta în continuare faptul că un alt om este acolo, îi ține mâna și îi oferă sprijin.

În sala de clasă, oricât de bine vor ajunge aceste sisteme să personalizeze educația în funcție de punctele forte sau slăbiciunile unui elev, va fi foarte important să avem profesori umani în fața clasei, responsabili să-i învețe pe copii cum să treacă prin viață și să-și formeze anumite valori și calități morale.

În asistența socială, nu contează doar ceea ce spune sau face asistentul social, ci și faptul că este un om prezent alături de tine.

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