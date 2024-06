Uneori este vorba de un alt copil la locul de joacă, de un prieten la o petrecere aniversară sau de un văr la o reuniune de familie. Adesea, este vorba de un frate sau o soră. Copilul dvs. mic, despre care știți că poate fi extrem de dulce, se supără din cauza unui afront - o jucărie pe care și-o dorea, o tură la leagăne - și smulge ceva din mâinile altui copil, îl împinge sau îl lovește.

"Nu!", strigați, jenat de faptul că copilul dumneavoastră s-a comportat astfel. Alergați spre ei, îi apucați de mâini, vă ghemuiți pentru a-i privi în ochi. Și apoi ce se întâmplă? Nu poți repara răul pe care l-au provocat, dar trebuie să faci ceva, nu-i așa?

Așa că spui ceea ce ți se pare potrivit, probabil aceeași frază pe care părinții tăi au folosit-o cu tine când te-ai purtat urât în copilărie: "Du-te și spune că-ți pare rău."

Este un lucru concret pe care copilul tău trebuie să îl execute ca o consecință, dar este acesta cel mai bun mod de a aborda situația?

Problema cu scuzele forțate

Într-o postare recentă pe Instagram, terapeutul Deena Margolin, din duo-ul "expert în copii mici" Big Little Feelings, explică faptul că problema scuzelor forțate este că "nu îi înveți de fapt să le pară rău, să își asume responsabilitatea, să arate compasiune".

Cu toții am văzut copii care își cer scuze neautentice - poate mormăind cu ochii în pământ sau rostite într-un cântec batjocoritor.

Ads

Sigur, poți face un copil să spună că-i pare rău - dar poți să-l faci să simtă?

"Copiii care sunt lăsați să scape cu un simplu "îmi pare rău", în esență, au o permisie gratuită", a declarat pentru HuffPost Suzanne Barchers, președinte al consiliului consultativ pentru educație al companiei ed-tech LingoKids.

"De multe ori, nu le pare rău - cu o altercație care a implicat lovirea sau luarea unei jucării sau a fost "obraznic", actul dureros este adesea calculat și poate puțin satisfăcător pentru autorul faptei."

Dacă copilul tău pare să se bucure de ceea ce a făcut și/sau de scuzele lor false, nu-ți face griji că este ceva în neregulă cu el. La fel ca majoritatea copiilor, ei încă își dau seama ce înseamnă să vadă lucrurile din perspectiva altei persoane, iar rușinarea nu îi va ajuta.

Într-un e-mail, Margolin și antrenorul de părinți Kristin Gallant, cealaltă jumătate a Big Little Feelings, au declarat pentru HuffPost: "Scuzele forțate îl pot lăsa pe copilul tău să se simtă rușinat - ca și cum ar fi un "copil rău". Iată care este chestia: aceste sentimente inhibă total orice învățare și creștere reală!".

Ads

De asemenea, ele nu garantează că copilul tău va ajunge singur la scuze data viitoare.

"Să forțezi o scuză este rapid și ușor. Cu toate acestea, nu ajunge la problema de bază", a spus Barchers.

Cum să îi ajuți pe copii să simtă empatie și să își ceară scuze cu adevărat

Dacă vreți ca copilului dumneavoastră să-i pară rău pentru ceea ce a făcut, astfel încât scuzele sale să sune adevărat, Margolin și Gallant vă sugerează să încercați ceva de genul următor:

"Plânge chiar acum. Cum crezi că se simte?". (Faceți o pauză pentru a-i da copilului timp să răspundă.) "Da. Foarte supărată. Lovirea nu este niciodată în regulă. Hai să mergem să vedem cum o putem ajuta să se simtă mai bine și să îi cerem scuze."

Rețineți că "îmi pare rău" este acolo, dar nu fără o pregătire de bază pentru a face ca acesta să conteze cu adevărat.

Este posibil ca copilul dumneavoastră să nu fie capabil să vadă imediat perspectiva celuilalt copil. Nu vă faceți prea multe griji nici pentru acest lucru, a spus Barchers. "Să-i ceri copilului să descrie punctul de vedere al celuilalt copil este dificil, deoarece copiii sunt foarte egocentrici timp de mulți ani".

Ads

Este posibil să trebuiască să îi dați copilului dvs. indicații suplimentare, cum ar fi să observați că celălalt copil plânge sau să îl întrebați cum s-ar simți dacă cineva l-ar lovi.

În acest fel, atunci când vă apropiați de copilul care a fost rănit, copilul dvs. va înțelege cum "se simte să își asume responsabilitatea pentru acțiunile sale și să își ceară scuze cu compasiune", au spus Margolin și Gallant.

Barchers a adăugat că ar trebui să "încurajați copilul să se extindă" dincolo de cuvântul "îmi pare rău": "Îmi pare foarte rău. Ar fi trebuit să întreb dacă putem face cu rândul" sau "Îmi pare atât de rău. Putem vorbi despre motivul pentru care am fost atât de frustrat încât am țipat la tine?".

Dacă copilul dvs. este mic sau reticent să vorbească, îi puteți da un model de cum sună o scuză autentică. Margolin și Gallant au sugerat să spuneți ceva de genul "Te simți bine? Văd că te simți foarte supărat. Ne pare rău. Lovirea nu este niciodată în regulă. Putem face ceva pentru a te ajuta să te simți mai bine?".

Ads

Este de înțeles că și tu ai putea dori să îți ceri scuze în numele copilului tău. Acest lucru este în regulă, a spus Barchers, atâta timp cât vine în plus față de scuzele proprii ale copilului, nu în locul lor. "Cerându-ți scuze în numele copilului tău față de celălalt, pierzi o oportunitate de învățare pentru copilul tău. Și îl scoate pe copilul tău din cârlig, indicând că nu trebuie să își asume responsabilitatea pentru comportamentul greșit."

Dacă a existat un conflict între cei doi copii, cum ar fi un conflict legat de o jucărie sau de rândul cui a fost, acesta ar putea fi un moment în care să îi întrebați pe copii cum ar fi putut gestiona diferit situația.

Exemplul dvs. îi învață cum să gestioneze astfel de situații. "Într-o zi, vocea ta va deveni vocea interioară a copilului tău", au spus Margolin și Gallant.

Acest lucru include momentele în care trebuie să le cereți scuze. Poate că v-ați pierdut cumpătul și ați țipat sau nu le-ați acordat atenție pentru că ați fost distras de altceva.

Ads

Pentru ca scuzele tale să conteze, trebuie să mergi dincolo de "Îmi pare rău"

"Punerea scuzelor în context îi dă mai multă semnificație", a spus Barchers. Ea a dat următorul exemplu: "Îmi pare rău că nu am putut juca un joc cu tine. Chiar nu am avut timp. Am o idee pentru mâine. Aș vrea să mă ajuți cu rufele. Apoi am avea timp pentru joc".

Margolin și Gallant au oferit o alta: "Îmi pare foarte rău că am țipat la tine. Probabil că te-am făcut să te simți foarte speriată. Probabil că te-a făcut să te simți foarte tristă. Îmi pare foarte rău - nu meriți asta. O să mă străduiesc să nu mai țip atunci când mă simt supărat. Te iubesc. Nu ai făcut nimic greșit." Rețineți că aici recunoașteți sentimentele copilului dumneavoastră și le validați.

Atunci când copilul dvs. vă cere scuze (sau unui frate sau soră), este adesea util să vorbiți despre problema de bază și despre cum să o preveniți, pe lângă scuze. Barchers a dat următorul exemplu: "Îți accept scuzele. Cu toate acestea, vreau să-mi spui cum vei evita să uiți să îți lași pantofii în drum, pentru că nu este prima dată când mă împiedic de ei. Hai să ne gândim la un plan".

În cele din urmă, există unele greșeli pe care nici măcar niște scuze sincere nu le pot aplana. Barchers și-a amintit: "Fiul meu a vrut să țină în mână o moștenire de familie - ceasul de buzunar al străbunicului meu. Acesta era expus pe un raft. I-am spus că poate să-l țină, dar nu să se joace cu el. Mai târziu, se dădea cu rolele - cu ceasul în mână - și l-a scăpat".

Ceasul a fost deteriorat iremediabil, a spus ea. "Eram furioasă. Am avut o discuție lungă despre faptul că unele lucruri nu pot fi anulate - scuzele nu funcționează. A trebuit să învăț să îl iert, dar el a trebuit să muncească pentru a realiza că m-a dezamăgit profund”.

Această conversație, oricât de dificilă a fost, tot nu a putut rezolva situația - dar asta nu înseamnă că discuția lor a fost lipsită de valoare, a spus Barchers. "Dacă mă gândesc bine, nu a mai făcut niciodată ceva atât de nesăbuit, așa că poate că a fost utilă”.

Ads