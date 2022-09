O relație complicată: părinți din trecut, copii din viitor

"Pe vremea mea cartea era carte și se făcea școală cu adevărat, elevii știau ce este disciplina, respectul și bunul-simt" este clișeul favorit al unui anumit tip de părinte de elev. "Nu mișcai în fața părinților sau profesorilor că riscai o bătaie soră cu moartea" continuă cu jind părintele ancorat în trecut. "Copiii de atunci erau responsabili și mai puțini sensibili" încheie discuția superior exponentul generației anilor '80.

Am vești din prezent dragă părinte scufundat în trecut. Lumea în care ai trăit nu mai există. Generația ta era cea "cu cheia la gât" și nu poți accepta faptul că al tău copil face parte din generația digitală. Ai fi poate îngrozit să afli că acum unele uși se închid și deschid exclusiv cu card, prin citirea amprentei sau prin scanare retinală. Nu se mai reduce totul la cheie. Lumea despre care vorbești a apus, s-a schimbat, s-a transformat. Se pare că lumea de astăzi te copleșește, ai rămas într-un fel ... blocat în timp. Mijloacele primitive de educație bazate pe intimidare și frică pe care le-ai experimentat, nu mai funcționează, nu mai sunt tolerate de societate și legi. Copilul tău folosește instrumente de educație și divertisment care nu existau când erai de vârsta lui. A-i cere să fie cum erai la vârsta lui este o mare nerozie. Noțiuni de tip Metavers sau Realitate Augumentată sunt deja realități, fie că le accepți sau ignori. A fi retrograd sau ignorant nu este o virtute. Încă ceva, dacă în anii copilăriei tale ar fi existat calculatoare și internet, întreagul tău univers ar fi arătat diferit.

Dragă părinte, este evident că nu te-ai adaptat prezentului. Nu îi răpi și copilului șansa de a se pregăti pentru viitor. Te înspăimântă educația prin intermediul tehnologiei? Ea este viitorul. Pentru unele sisteme de învățământ mai evoluate, este deja prezentul. Există o multitudine de platforme online care facilitează procesul de învățare, copiii au posibilitatea de a accesa resurse digitale la care nici nu puteam visa în urmă cu două-trei decenii. Orizonturile educaționale s-au lărgit, atractivitatea procesului educațional digitalizat a crescut. Cu ghidajul corect din partea părintelui și profesorului, setea pentru cunoaștere poate fi astâmpărată și mai bine cu ajutorul tehnologiei. Dragă părinte, ea nu va ține cont de fricile tale. Educația evoluează, lumea se schimbă, indiferent dacă această schimbare îți pare bună sau rea. Carțile sunt citite din ce în ce mai des de pe ebook-uri și nu este nicidecum rău, din contră. Tabla smart ia locul tablei de sticlă pe care se scrie cu cretă, locul catalogului fizic este luat de catalogul electronic, videoproiectorul nu lipsește aproape din nicio școală. Peste câteva generații (nu prea multe!) învățământul se va desfășura exclusiv online, evident din rațiuni pragmatice.

Dragă părinte blocat în trecut, și divertismentul s-a mutat în mediul virtual. Poți nega evidența dar nu poți schimba realitatea. Nicio bulă antitehnologie pe care temporar ai putea-o construi nu poate ține copilul definitiv departe de preocuparea unei întregi generații: jocurile pe calculator sau consolă și socializarea în mediul virtual. Frica ta, bunule părinte, ar trebui să fie despre neadaptarea la care îți condamni propriul copil. Nu online-ul "dă naștere unei generații de proști". Lipsa educației o face! Frica de tehnologie pe care o cultivi (și implicit incapacitatea de a utiliza multitudinea de resurse disponibile), dă naștere unei mini-generații - posibil și probabil - automarginalizate.

Rostești mult prea des expresia "pe vremea mea" recunoscând indirect că ea a trecut. Ești conștient că acum este vremea tehnologiei "smart": acasă ai smart tv și becuri smart, în buzunar ai un smartphone și în bucătărie o multitudine de electrocasnice cu cele mai actuale tehnologii. La fel și la locul de muncă și în magazinul din care îți faci cumpărăturile. Problema ta reală are legătură cu modul în care ai fost tu format de școală și familie, este singurul model pe care îl cunoști și accepți. Pentru a scurta povestea, voi concluziona, dragă părinte din trecut: lipsa ta de adaptare, de soluții, de înțelegere, de acomodare la ziua de azi și la tânăra generație, lipsa de congruență a valorilor, te va poziționa în tabăra greșită deși nu îți neagă nimeni bunele intenții.

Și acum se face școală cu adevărat, și acum există respect, și acum există bun-simț. Nimeni nu le-a răpit celor mici copilăria, puritatea sau inocența. Priviți ochii copiilor de azi, nu le ocoliți privirile. Copilul care codează sau face robotică nu îi este cu nimic inferior celui care acum câteva decenii făcea - cu talent și plăcere - altceva remarcabil. În schimb cineva drag și important, fără să plănuiască în mod concret și fără a avea rele intenții, i-a trecut la capitolul "generație pierdută". WiFi-ul este oare mai nociv decât ignoranța? Copiii nu au nevoie de ștampile, au nevoie de părinți. Nu, nu generația este pierdută, stimate părinte! Legătura cu ea este cea pierdută de mult prea mulți părinți iar vina nu este a copiilor.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

