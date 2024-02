Te întrebi dacă ar trebui să mai ai copii? Lista avantajelor neașteptate când crești doar unul: "Este exact ceea ce pot gestiona și totuși să fiu o mamă bună"

Există mulți părinți care au un copil și își doresc să aibă mai mulți, dar în cele din urmă nu pot din cauza infertilității sau a altor motive medicale sau financiare. Există însă și destui oameni care au ales cu bucurie calea "unul și gata".

Și există cei care au crezut întotdeauna că vor avea mai mulți copii, dar se simt foarte mulțumiți cu unul singur.

Multe stereotipuri negative despre copiii singuri persistă - că sunt singuratici, răsfățați - chiar dacă "majoritatea studiilor contemporane nu găsesc dezavantaje notabile pentru copiii singuri", a scris Chiara Dello Joio pentru The Atlantic.

Oamenii tind, de asemenea, să creadă că părinții care nu "îi oferă copilului un frate sau o soră" sunt egoiști. Dar nu s-a vorbit suficient despre cum să ai un singur copil aduce multe avantaje neașteptate pentru familiile respective.

Cititorii publicației huffpost.com au împărtășit avantajele trecute cu vederea ale având un singur copil.

Poți oferi copilului tău o calitate mai bună a vieții

„Pentru mine, este vorba despre calitatea vieții pe care o pot oferi. Am crescut foarte sărac cu cinci frați și surori. Acum sunt mult mai bine, și îmi permit lucruri frumoase pentru fiul meu. El nu trebuie să aleagă între lecții de muzică și sporturi. Poate să încerce câte una nouă în fiecare an până când găsește ce îi place! Dacă aș avea mai mulți copii, știu că nu aș putea oferi asta tuturor. Putem să ne permitem și să facem vacanțe mai bune pentru că suntem întotdeauna doar noi doi călătorind. Nu am avut ocazia să călătoresc când eram copil pentru că familia mea nu își permitea.

Ads

A avea doar un copil înseamnă că ne putem permite mai multe „lucruri”, desigur, dar înseamnă și că ne putem permite mai multe experiențe pe care le putem împărtăși împreună, și asta ne-a apropiat.” — Alicia M.

Treci doar o singură dată prin etape dificile

„Să te trezești noaptea, scutece, perioada teribilă a celor doi ani, etc. O singură dată și gata.” — Gabrielle N.

Călătoritul împreună este mai ușor

„Putem să împărțim un singur bagaj pentru toți trei și nu trebuie să ținem cont de somnul sau ora de culcare a unui al doilea copil și în schimb să ne ghidăm după nevoile fiicei noastre. Este ușor să călătorim cu taxiul, am adăugat un scaun în plus la o masă pentru două persoane, și ne încadrăm în toate camerele de hotel și vagoanele de dormit din tren. Și, desigur, este și mult mai accesibil financiar.” — Rachael H.

Casa este mai liniștită

„Ca profesor, a veni acasă și a te descărca după ziua de muncă este esențial. Fiul meu de 12 ani simte la fel. Uneori, stăm pur și simplu împreună pe canapea sau în patul meu făcând fiecare ceva separat, cum ar fi jocuri pe telefon sau altceva. Putem să ne liniștim și să fim acolo unul pentru celălalt. Dacă ar fi frați sau surori, casa ar fi mult mai zgomotoasă.” — Maricia S.

Ads

Este mai ușor să găsești pe cineva pentru babysitting

„Când fiica mea era mai mică, era ușor să găsesc o bonă doar pentru ea - mai ales când soțul meu și cu mine voiam să facem o călătorie doar pentru adulți. Mult mai ușor să îi convingem pe bunici să stea de pază la un singur copil pentru mai multe nopți decât la doi sau mai mulți!” — Megan R.

Ai mai mult timp și energie să te concentrezi asupra propriei sănătăți și bunăstări

„Pentru mine, cel mai important lucru este o șansă mai bună de a echilibra sănătatea mea mentală și fizică cu nevoile soțului meu și ale copilului meu. Chiar dacă este mai ușor cu ea la 5 ani decât când era copil mic, mai sunt zile când pare imposibil să îmi rezerv 20 de minute pentru mine. Adaugă mai mulți copii în ecuație și nu aș putea găsi niciodată timp pentru mine chiar și lunar. Sunt o mamă mult mai bună pentru singurul meu copil, și nu aș schimba nimic.” — Liz C.

Ads

Construiești relații strânse cu prietenii copilului tău

„Construirea unor conexiuni strânse și intenționate cu alte familii. Începând de când fiul nostru avea vreo 8 ani, am invitat un prieten de-al lui să se alăture nouă în excursii mari și mici - excursii la muzeu sau drumeții de o zi, călătorii la schi, călătorii de camping, un weekend în New York City cu muzee și spectacole.

Deși ne bucuram adesea ca o familie mică, am realizat și că fiul nostru s-ar distra probabil mai mult cu un prieten în preajmă. Așa că am avut ocazia să petrecem timp de calitate cu mai mulți dintre prietenii lui de-a lungul anilor.” — Elizabeth E.

Poți participa la multe dintre activitățile lor

„Pot să fiu implicat la toate activitățile fiicei mele și nu trebuie să decid la care antrenament sau joc voi participa din cauza programelor conflictuale.” — Megan J.

Cheltuielile sunt mai mici în general

„Am putut să facem excursii în familie, să economisim pentru o educație universitară, să nu avem o factură de alimente foarte mare în anii adolescenței, etc. Nu mă înțelegeți greșit, există dezavantaje evidente, dar un mare avantaj este costul.” — Katie M.

Ads

Nu trebuie să arbitrezi certurile dintre frați

„Am crescut cu sora mea mai mică, la doar doi ani diferență. Ne certam constant pentru orice. Mama a renunțat să mai oprească certurile și ne-a lăsat să ne descurcăm singure.” — Audrey K.

Poți să susții mai multe dintre interesele lor

„Fiica mea și cu mine suntem cu adevărat cele mai bune prietene. Viața mea se învârte în jurul ei, crescând-o să fie cea mai bună versiune a ei și susținând toate interesele ei. Explorăm cu adevărat tot ce o interesează. Am timp și spațiu mental să trec de la gătit la artă, la insecte, la știință - orice! - deoarece sunt doar cu ea.” — Alexandra V.

Poți conduce confortabil o mașină mai mică și să trăiești într-o casă mai mică

„Suntem confortabili într-o casă mai mică, cu un vehicul mai mic și cu un rulotă mai mică, ceea ce înseamnă adesea mai accesibil financiar. Fiind și eu singur copil, părinții mei pot ajuta fără să se simtă că un nepot este preferat față de altul. Nu-mi pot imagina altfel.” — Megan C.

Ads

Te poate ajuta să fii genul de părinte care îți dorești să fii

„Nu am planificat să avem un singur copil, dar așa s-a întâmplat și îmi place. M-a făcut să realizez că unul este limita mea mentală, emoțională și fizică. Este exact ceea ce pot gestiona și totuși să fiu o mamă bună.” — Megan R.

Puteți petrece mai mult timp de calitate împreună

„Nu poți spune, 'Du-te joacă-te cu frații tăi', ceea ce înseamnă că petreci cu adevărat mai mult timp cu ei. Fiica noastră petrece foarte des timp unu-la-unu cu fiecare dintre părinți. Serile de întâlnire tată-fiică/mamă-fiică se întâmplă des, unde putem să vorbim și să ne bucurăm de compania celuilalt. O cunosc un pic mai mult în fiecare zi, și asta îmi place!” — Laura L.

Te ajută să fii mai prezent

„Simt și că având doar un copil m-a ajutat să savurez toate acele momente mici care sunt cu adevărat importante, pentru că îmi dau seama că nu se vor mai întoarce.” — Liz S.

Când copilul tău are planuri, tu ai o seară liberă

„Când ea are o petrecere de noapte sau alt eveniment în afara casei, este implicit un timp pentru mine sau o seară în doi cu partenerul.” — Megan R.

Momentul culcării este mai ușor de gestionat

„Nu te împarți la momentul culcării. Cred că asta m-a făcut să mă opresc și să reflectez. Nu-mi puteam imagina doi copii care să mă vrea și să aibă nevoie de mine. Acum pot să mă cuibăresc cu micuțul meu știind că amândoi avem tot ce avem nevoie.” — Raven K.

Creați o legătură familială specială

„Cu siguranță, legătura strânsă. Posibilitatea de a-i spune deschis că nu este doar copilul meu preferat, ci și persoana mea preferată de pe lume. Nu este doar soarele și stelele mele. Este întregul meu sistem solar.” — Meg C.