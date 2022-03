Povestea impresionantă a profesoarei din Ucraina care a salvat 30 de copii orfani stând cu ei o lună într-un adăpost subteran

Natalia Pesoţkaia, o profesoară din Cernigău, a salvat 30 de copii dintr-un orfelinat. Ea a stat cu ei aproape o lună într-un adăpost subteran şi apoi a reuşit să-i ducă în siguranţă de la Cernigău la Ivano-Frankivsk.

Potrivit presei internaţionale, profesoara a reuşit să ducă orfanii la Ivano-Frankivsk, deoarece era periculos să rămână la Cernigău. Întreaga operaţiune a fost realizată în contextul în care nu exista un coridor umanitar oficial de la Cernigău.

"30 de copii de la un internat din Cernigău au fost primiţi în regiunea Ivano-Frankivsk. Şi au fost aduşi acolo de o adevărată eroină, profesoara Natalia Pesoţkaia. Nimeni nu ştia, dar ea a locuit cu elevii ei la subsol timp de o lună. Toţi ceilalţi au refuzat să rămână cu ei, din cauza situaţiei dificile... Această femeie a salvat copii când adăpostul a fost bombardat de două ori. S-au ascuns în chiliile bisericii... Copiii s-au rugat să nu-i părăsească şi să nu meargă acasă, iar Natalia Pesoţkiaa şi-a luat copiii acolo şi a fost tot timpul cu ei, i-a hrănit şi a avut grijă de ei. Apropo, cel mai mic băiat are doar 3 ani şi jumătate", a declarat directoarea orfelinatului, Tetiana Yasociko.

A #Chernihiv educator rescued 30 children from an orphanage.

Natalia Pesotskaya lived with them in a basement for almost a month, and then she managed to take them to #IvanoFrankivsk. At the same time, there were officially no humanitarian corridors from Chernihiv. pic.twitter.com/kRNYYtevf8