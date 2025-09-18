Cum să rezolvi problema timpului pe care copiii îl petrec în fața ecranelor: 8 strategii practice testate care chiar funcționează

Ecranele sunt peste tot, de la telefoane la tablete, televizoare, console și laptopuri. Pentru părinții care încearcă să echilibreze învățarea, joaca, somnul și timpul petrecut în familie al copiilor lor, poate părea imposibil să decidă cât și ce fel de utilizare a ecranelor este acceptabilă.

Vestea bună este că există câteva strategii practice testate care ajută în mod clar părinții să ia măsuri eficiente pentru bunăstarea copiilor lor atunci când vine vorba de stabilirea timpului petrecut în fața ecranelor.

Elaborați un plan clar privind utilizarea mijloacelor media în familie și tratați-l ca pe orice altă regulă

Utilizarea unui plan ajută familiile să stabilească ore de culcare consecvente, reguli privind temele și zone fără ecrane, cum ar fi ora mesei. Chiar dacă studiile nu arată o schimbare instantanee a comportamentului, familiile raportează că un plan privind utilizarea mijloacelor media reduce conflictele și oferă părinților un instrument concret pentru a impune limite. Academia Americană de Pediatrie recomandă tuturor familiilor să utilizeze un plan de utilizare a mediilor de comunicare. Potrivit unui studiu publicat în JAMA Pediatrics, încercările de implementare a unui plan familial privind mediile de comunicare au dat rezultate mixte (un studiu nu a constatat schimbări majore în respectarea regulilor), dar AAP și cercetătorii recomandă în continuare un plan scris și negociat, deoarece acesta clarifică așteptările (cine, când, unde, ce) și face aplicarea regulilor mai puțin personală.

Discutați, vizionați împreună, puneți întrebări, în loc să blocați doar aplicațiile

În loc să supravegheați ecranele, investiți timp în conversații despre ceea ce urmăresc copiii și de ce, deoarece acest lucru le dezvoltă capacitatea de judecată și reduce utilizarea riscantă. Un studiu publicat în International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity a constatat că medierea parentală a ecranelor (de exemplu, televizorul, jocurile video) este asociată cu rezultate mai bune pentru copii. Cercetările arată trei stiluri de mediere, și anume restrictiv (reguli/limite), activ (discuții, explicații) și vizionare împreună (vizionare în comun).

Medierea activă sau întrebările despre conținut, discutarea comportamentului online și învățarea gândirii critice sunt asociate cu rezultate mai sănătoase (o mai bună alfabetizare media, o utilizare mai puțin problematică) în comparație cu regulile singure. Un studiu din 2023 a constatat, de asemenea, că combinațiile de strategii precum interacțiunea, discuțiile active și regulile echitabile funcționează cel mai bine.

Îndepărtați ecranele cu cel puțin o oră înainte de culcare: somnul se îmbunătățește rapid

O regulă concretă și verificabilă de a nu folosi ecranele cu 60 de minute înainte de culcare aduce adesea rezultate rapide în ceea ce privește starea de spirit și atenția în timpul zilei. Având în vedere cât de mult afectează somnul starea de spirit și învățarea, această mică schimbare are un impact mare. Un studiu din 2024 publicat în JAMA Pediatrics a stabilit că eliminarea timpului petrecut în fața ecranelor cu o oră înainte de culcare a dus la îmbunătățiri preliminare ale somnului copiilor mici.

Acest studiu randomizat cu copii mici a constatat că, atunci când părinții au eliminat utilizarea ecranelor cu o oră înainte de culcare, măsurătorile somnului s-au îmbunătățit modest. Alte studii efectuate pe copii mai mari și adolescenți arată beneficii similare, și anume că utilizarea mai redusă a ecranelor seara duce la adormirea mai rapidă și la o calitate mai bună a somnului.

Reducerea deliberată și pe termen scurt a timpului petrecut în fața ecranului în timpul liber poate îmbunătăți sănătatea mintală

Încercați o „dietă digitală” în weekend sau o limită în serile din timpul săptămânii și observați cum starea de spirit și concentrarea se îmbunătățesc. Acest lucru se datorează faptului că încercările pe termen scurt sunt ușor de testat și de evaluat. Dovezile experimentale dintr-un studiu din 2024, intitulat „Reducerea pe termen scurt a utilizării ecranelor media îmbunătățește simptomele psihologice”, au arătat că reducerea pe termen scurt a utilizării ecranelor media în timpul liber duce la îmbunătățirea simptomelor psihologice.

Acest studiu experimental a constatat că, atunci când copiii și adolescenții au redus timpul petrecut în fața ecranului în timpul liber (în afara temelor școlare) pentru o perioadă scurtă, anxietatea, neatenția și starea de spirit s-au îmbunătățit în comparație cu grupul de control. Acest lucru susține ideea că reducerea strategică a orelor petrecute în fața ecranului în scop recreativ (nu a întregii utilizări a ecranului) poate fi benefică.

Fii atent la tiparele de utilizare problematică sau compulsivă: calitatea contează mai mult decât minutele brute

Priviți dincolo de „ore” și observați dacă utilizarea ecranelor perturbă somnul, școala sau starea de spirit. Aceste tipare necesită o intervenție mai puternică decât simple limite. Studii recente sugerează că nu contează doar numărul de ore, ci și modul în care copiii utilizează dispozitivele. Utilizarea compulsivă, care interferează cu alte activități (renunțarea la somn, evitarea prietenilor, stresul la îndepărtarea dispozitivului) este asociată cu rezultate mai slabe în ceea ce privește sănătatea mintală și, uneori, mult mai puternic decât numărul de ore în sine. Studii mai vechi, realizate pe eșantioane mari, leagă, de asemenea, numărul mare de ore petrecute în fața ecranelor de o stare de bine mai scăzută la adolescenți.

Includeți mișcare și pauze fără ecran în timpul studiului

Folosiți metoda Pomodoro pentru studiu: 25-40 de minute de lucru concentrat, apoi o pauză de 10 minute pentru mișcare și mai puțin timp petrecut în fața ecranului pentru o mai mare putere a creierului.

OMS recomandă limitarea timpului petrecut în poziție sedentară în scop recreativ și întreruperea perioadelor lungi de stat pe scaun. Pauzele scurte pentru activitate fizică (o plimbare de 10 minute, întinderi, joacă) reîmprospătează atenția și îmbunătățesc starea de spirit și învățarea. Înlocuirea timpului petrecut pasiv în fața ecranului cu pauze active duce la rezultate cognitive și fizice mai bune.

O analiză publicată în International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity sugerează întreruperea cât mai frecventă a perioadelor lungi de stat pe scaun și limitarea timpului petrecut în fața ecranului în scop recreativ.

Folosiți controlul parental și instrumentele tehnologice, dar combinați-le cu conversații

Setați cronometre sau ore de culcare pentru dispozitive pentru a face regulile ușor de respectat, dar explicați motivele și verificați regulat. Instrumentele tehnice (limite de timp petrecut în fața ecranului, cronometre pentru aplicații, blocarea dispozitivelor la ora de culcare) pot impune reguli și le pot oferi părinților mai mult timp, dar studiile arată că tehnologia singură nu este suficientă. Cele mai de succes familii combină instrumentele cu medierea activă și rutine consecvente, astfel încât copiii să înțeleagă de ce există limite.

Concentrați-vă pe calitatea conținutului media și pe activitățile comune: creați împreună un regim media sănătos

Alegeți aplicații și emisiuni cu obiective educaționale și urmăriți sau discutați conținutul împreună cu copilul dumneavoastră pentru a transforma vizionarea pasivă în momente de învățare. Recenziile subliniază că conținutul educativ, interactiv, vizionat împreună poate fi benefic, în timp ce conținutul pasiv sau violent poate dăuna învățării sau comportamentului.

Prioritizarea aplicațiilor de înaltă calitate, a emisiunilor adecvate vârstei și a implicării comune a familiei sporește avantajele timpului limitat petrecut în fața ecranului. Conform unei analize bibliografice din 2023 din studiul ScienceDirect „Copiii mici și mass-media bazată pe ecran: riscuri și beneficii”, utilizarea ecranului prezintă atât riscuri, cât și beneficii, iar calitatea și contextul sunt mai importante decât timpul petrecut în fața ecranului.

Rețineți că ecranele nu sunt dușmanul, ci instrumente, iar modul în care familiile le utilizează contează mai mult decât orice altceva. Măsurile practice care combină limitele cu conversația, rutina și conținutul de calitate produc cele mai bune rezultate, conducând la un somn mai bun, o stare de spirit îmbunătățită și obiceiuri media mai sănătoase în timp. Dacă vă simțiți copleșiți, începeți cu pași mici (o regulă, o oră, o conversație), deoarece dovezile arată că chiar și schimbările modeste pot face o diferență reală, scrie timesofindia.indiatimes.com.

