SPORTUL, un refugiu și totodată o metodă terapeutică pentru copiii abandonați

Dedic acest articol Săptămânii Europene a Sportului, un eveniment ce are loc anual, în perioada 23 – 30 septembrie, care își propune să promoveze sportul și activitatea fizică în întreaga Europă. Prin urmare, te invit să descoperi frumusețea și puterea unei terapii prin sport și să susții inițiativele care folosesc sportul ca instrument pentru a schimba în bine viețile copiilor defavorizați.

Am întrebat mai mulți tineri instituționalizați despre sportul pe care îl practică și impactul pe care îl are asupra lor, răspunsurile au curs:

Sportul e o pasiune, îl iubesc. Când sunt nervos și merg la antrenament mă liniștesc, îmi place - Vlad, 16 ani, rugby (București)

Mă ajută să-mi gestionez comportamentul, mă disciplinează – Gabi, 17 ani, fotbal (Iași)

Înjur mult iar sportul mă ajută să descarc furia abandonului pe teren - Luana, 17 ani, atletism (Bacău)

Când eram copil, descopeream adesea o pace necunoscută și o eliberare de energie pe un teren sportiv din Bacău. În ciuda situației stresante în care mă găseam, fugeam din casa de copii pentru a practica lupte libere și atletism. Această perioadă din viața mea nu a durat mult - doar doi ani. Însă acești doi ani mi-au permis să îmi stabilesc limitele, să îmi înțeleg capacitatea de rezistență și să construiesc o fundație solidă pentru echilibrul pe care îl păstrez în zilele noastre.

Cunoscând impactul pe care l-a avut sportul asupra mea am purtat mai multe discuții cu reprezentanții mai multor federații despre accesul copiilor instituționalizați la sportul de performanță și am fost plăcut surprins de ceea ce am descoperit. Sportul te transformă, e ca un catalizator, te scapă de o existență marcată de lipsuri materiale, financiare și emoționale, și îți oferă o șansă la un viitor mai bun.

Antrenorii de sport sunt un substitut parental, oferindu-le copiilor sprijin emoțional, consiliere și îndrumare de-a lungul acestei călătorii. Ei devin surse de inspirație și modele de urmat pentru acești tineri, care învață valori importante precum disciplina, reziliența și munca în echipă prin implicarea în sport.

Agenția Națională pentru Sport (ANS) poate mărturisi cu mândrie despre aceste minuni care au loc în sportul românesc. Sportul este despre oameni și, în cele din urmă, oamenii fac diferența. În această ecuație, sportul devine un instrument vital pentru a transforma viețile copiilor defavorizați, scoțându-i din mizerie, sărăcie și indiferență.

Toți copiii au dreptul la o viață fericită și sănătoasă. Dar pentru cei lipsiți de acest privilegiu, sportul aparține ca o rază de speranță, o treaptă către o viață mai bună și un testament al puterii extraordinare a spiritului uman.

