Madalina Chiosa spune că Reșița are școli modernizate, în care copiii din Serbia ar putea învăța FOTO / arhivă personală

Copiii românilor din Serbia ar putea studia în România, chiar începând cu anul școlar următor. Discuțiile pentru a duce la îndeplinire această dorință a românilor din Serbia au început între directorii mai multor școli din Banatul Sârbesc și reprezentanții Primăriei Reșița.

Mădălina Chiosa, viceprimarul Reșiței, a fost deja în Serbia, unde s-a întâlnit cu reprezentanții mai multor școli din zona Pancevo și le-a comunicat disponibilitatea de a asigura cazarea, masa și transportul elevilor în regim gratuit.

"Am invitat domnii directori. Trebuie să vedem acum dacă vor reuși în prima fază să vină și cu părinții, să vadă școlile din Reșița. Vrem să le prezentăm oportunitățile de aici, să vadă condițiile de cazare și de educație și să-i punem în legătură cu directorii de școli. Există directori interesați de diferite proiecte și de colaborare, poate și în ideea de a accesa finanțări. Ideea este să creăm legături, astfel încât copiii să se conecteze cu școlile de aici și să afle despre oportunitățile din Reșița. Noi le oferim cazare, masă și transport gratis; trebuie să vedem dacă există interes din partea lor", ne-a declarat viceprimarul Reșiței.

Reșița are o rețea școlară modernizată aproape în totalitate. În ultimii ani, s-au derulat peste 30 de proiecte cu o valoare totală a investițiilor de peste 250 de milioane de lei, majoritatea fondurilor provenind din finanțări europene.

Ads

"Aici avem internate școlare foarte bune. Sunt patru internate școlare în acest moment, fiecare cu o capacitate de cazare de 200 de locuri. Bineînțeles că noi oferim, așa cum am spus, cazare și masă gratuite, transport gratuit pentru toți elevii. Am avut discuții cu școlile din Serbia care au clase și de învățământ în limba română, în Satul Nou. Ne-am întâlnit cu opt directori de școli din comune mai mici, dar, de exemplu, doar școala din Satul Nou are 350 de copii, adică au școli cu un număr destul de mare de elevi. Ne dorim să-i atragem către noi și vrem încet-încet să creăm aceste legături cu ei", a mai spus Chiosa.

Vizita directorilor și părinților din Serbia este programată pentru prima parte a lunii mai. Dacă aceștia sunt mulțumiți de condițiile găsite la Reșița, primii elevi ar putea să ajungă în Caraș-Severin chiar din această toamnă, din anul școlar 2024-2025.

Ads