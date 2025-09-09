Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte

Un băiat de 10 ani din Scoreiu, județul Sibiu, a fost legat cu lanțul de piciorul unei mese și încuiat în casă de tatăl său, care și-a motivat gestul prin faptul că trebuia să meargă la cumpărături. Tatăl a fost reținut 24 de ore pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate, iar copilul a fost dus într-un centru de protecție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 8 septembrie, în jurul orei 14:30, polițiștii sibieni au fost sesizați, prin apel 112, că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat și încuiat în casă.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Porumbacu de Jos au mers la fața locului, unde au găsit un minor în vârstă de 10 ani, legat de picior cu un lanț prins de piciorul unei mese.

Din cercetările efectuate a reieșit că tatăl minorului, un bărbat de 36 de ani, l-ar fi legat pe copil și l-ar fi încuiat în casă pentru a merge la cumpărături.

La aceeași dată, polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind reținut pentru 24 de ore.

Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu, iar copilul a fost plasat într-un centru de protecție.

Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Ads