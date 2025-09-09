Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 11:13
171 citiri
Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte
Părintele a fost retinut de polițiști FOTO IPJ Sibiu

Un băiat de 10 ani din Scoreiu, județul Sibiu, a fost legat cu lanțul de piciorul unei mese și încuiat în casă de tatăl său, care și-a motivat gestul prin faptul că trebuia să meargă la cumpărături. Tatăl a fost reținut 24 de ore pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate, iar copilul a fost dus într-un centru de protecție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 8 septembrie, în jurul orei 14:30, polițiștii sibieni au fost sesizați, prin apel 112, că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat și încuiat în casă.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Porumbacu de Jos au mers la fața locului, unde au găsit un minor în vârstă de 10 ani, legat de picior cu un lanț prins de piciorul unei mese.

Din cercetările efectuate a reieșit că tatăl minorului, un bărbat de 36 de ani, l-ar fi legat pe copil și l-ar fi încuiat în casă pentru a merge la cumpărături.

La aceeași dată, polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind reținut pentru 24 de ore.

Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu, iar copilul a fost plasat într-un centru de protecție.

Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Amenzi la Maternitatea din Sibiu după decesul unei femei în urma unui avort. Neregulile descoperite de inspectorii DSP
Amenzi la Maternitatea din Sibiu după decesul unei femei în urma unui avort. Neregulile descoperite de inspectorii DSP
Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza...
Președintele Senatului vrea să schimbe legea. "Mii de hectare de pădure se usucă în România și nu se poate face nimic, din cauza unui vid legislativ"
Președintele Senatului vrea să schimbe legea. "Mii de hectare de pădure se usucă în România și nu se poate face nimic, din cauza unui vid legislativ"
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunță demersuri pentru schimbarea legislației astfel încât pădurile să fie protejate de gândacul de scoarță și copacii uscați să nu mai fie...
#copil abuzat, #legat, #Tata, #Sibiu, #arestat , #arestare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Tara europeana care organizeza o "epurare" a rusilor. De ce trebuie sa paraseasca teritoriul pana pe 13 octombrie

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte
  2. Cel puțin 10 morți și peste 60 de răniți după ce un autobuz supraetajat a fost lovit de un tren. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  3. Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul bielorus, audiat astăzi de DIICOT
  4. Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall
  5. Cod galben de vijelii, fulgere și grindină în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi HARTĂ
  6. A fost amânat examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA. Care este motivul
  7. Un român căutat în trei țări a fost prins în SUA. El lăsa fără bani clienții de la bancomate. Metoda folosită FOTO
  8. Ţara în care Crăciunul începe la 1 octombrie, pentru că aşa vrea preşedintele. "Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
  9. Guvernul României revine cu precizări după ce premierul Ilie Bolojan a panicat românii anunțând creșterea vârstei de pensionare
  10. O femeie a murit după ce o mașină de poliție a intrat într-o căruță. Alte 3 persoane au fost rănite FOTO