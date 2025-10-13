Un copil a fost tăiat cu o seceră de către paznicul unui parc. Acesta a ajuns la spital, unde a fost operat

Scene de groază într-un parc din Brașov: un copil de 13 ani a fost tăiat cu o seceră de un paznic, după ce ar fi sărit pe o trambulină. Minorul a fost transportat de urgență la spital și operat, iar agresorul a fost plasat sub arest la domiciliu.

Medicii spun că băiatul se află acum în afară oricărui pericol, iar autoritățile au împrejmuit trambulinele cu garduri metalice. Ancheta continuă pentru a stabili încadrarea juridică a faptei.

Agresorul s-ar fi enervat după ce copilul a sărit pe o trambulină pentru a se juca. Acesta a fost reținut de către polițiști, în timp ce băiatul a fost transportat la spital și a intrat în operație. În acest moment, minorul se află în afară oricărui pericol, spun medicii, iar la câteva ore după incident, trambulinele fuseseră împrejmuite cu garduri metalice, arată Antena 3 CNN.

Agresorul a fost audiat, iar anchetatorii urmează să stabilească și încadrarea juridică a faptei după rezultatul expertizei medicale.

Autoritățile lansează un apel, în cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.

Ads