Alertă în Năvodari, după ce o fetiță de 9 ani a dispărut. Denisa a fost găsită în Mamaia

O fetiță în vârstă de 9 ani din județul Dâmbovița este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informații despre copilă sunt rugate să sune la 112.

UPDATE 16:50

”Minora a fost identificată, în staţiunea Mamaia. Aceasta nu a fost victima vreunei infracţiuni”, a transmis IPJ Constanţa.

”Astăzi, în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la dispariția lui Toader Mira Denisa, de 9 ani, din Dâmbovița. În cursul zilei de astăzi, minora a plecat în mod voluntar de pe o plajă din zona fostei tabere Năvodari”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Persoanele care pot furniza informații referitoare la fetiță sunt rugate să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

