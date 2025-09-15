Un copil de 3 ani a fugit cu autobuzul, după ce s-a supărat pe mama lui. Cum a fost găsit

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:35
379 citiri
Un copil de 3 ani a fugit cu autobuzul, după ce s-a supărat pe mama lui. Cum a fost găsit
Copil în autobuz Foto: Pixabay

Un băiețel de 3 ani din Cehia s-a supărat pe mama sa și, într-un moment de neatenție, s-a urcat singur într-un autobuz. Polițiștii i-au promis o înghețată pentru a-l convinge să se întoarcă acasă, potrivit Noviny.

Autoritățile au primit un apel de urgență pe 10 septembrie, la ora 13:58, de la o mamă care a anunțat că fiul ei a dispărut.

„Am început căutările, implicând patrulele disponibile. Căutarea s-a concentrat în principal în jurul locului de reședință al celui dispărut”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Poliției, Andrea Muzika.

Poliția din Hradec Králové a scris pe X că „mama a declarat că fiul ei a dispărut în timpul unei scurte perioade de neatenție și nu putea fi găsit”.

„Centrul operațional al agenților de poliție a fost contactat de un șofer de autobuz, ai cărui pasageri au atras atenția asupra unui băiețel care călătorea neînsoțit”, a anunțat poliția locală.

Când a fost întrebat de ce a urcat singur în autobuz, copilul a spus că „m-am supărat pe mami!”.

Agenții i-au promis copilului o înghețată și apoi l-au dus înapoi acasă.

Mama le-a mulțumit agenților cu lacrimi de bucurie.

Cehia trimite în Polonia o unitate specială și un elicopter echipat pentru misiuni anti-dronă
Cehia trimite în Polonia o unitate specială și un elicopter echipat pentru misiuni anti-dronă
Cehia va desfășura, în zilele următoare, o unitate de operațiuni speciale în Polonia, echipată cu un elicopter Mi-171Š modificat pentru misiuni anti-dronă, în urma unei cereri directe...
Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
Țara care vrea să interzică accesul minorilor la rețele sociale. Decizia vine din cauza conținutului care i-ar putea împinge pe copii la sinucidere
Raportul parlamentului francez privind TikTok reaprinde dezbaterea despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a adolescenților, propunând restricții fără precedent pentru...
#copil disparut, #autobuz, #Cehia, #disparitie copil, #inghetata, #minori , #Cehia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Scenariu de cosmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, Romania ar fi tinta reala. Seful generalilor: "Actiunea rusilor a fost deliberata"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, la un pas de aderarea la OCDE. "După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal" VIDEO
  2. Un copil de 3 ani a fugit cu autobuzul, după ce s-a supărat pe mama lui. Cum a fost găsit
  3. Cum neagă Vladimir Putin criza majoră în care se află Rusia. Economiștii care îl contrazic riscă să ajungă după gratii
  4. Un bărbat a murit în timp ce căuta ciuperci. El a alunecat și a căzut într-un râu
  5. Creștere record a infectărilor cu virusul West Nile în România. Autoritățile avertizează populația și recomandă măsuri de prevenție
  6. "Nobelul american" pentru medicină, obținut de un român pentru o terapie inovatoare care a salvat viața a zeci de mii de pacienți din întreaga lume
  7. Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanțul făcut public de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei
  8. Uciderea ca formă de dezbatere
  9. Echipaje de poliție și specialiști SRI, în alertă din cauza unei genți suspecte pe o stradă din Sibiu
  10. Bărbat condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a bătut fiica. El va trebui să plătească și 5.000 de lei daune morale