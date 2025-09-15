Un copil de 3 ani a fugit cu autobuzul, după ce s-a supărat pe mama lui. Cum a fost găsit

Un băiețel de 3 ani din Cehia s-a supărat pe mama sa și, într-un moment de neatenție, s-a urcat singur într-un autobuz. Polițiștii i-au promis o înghețată pentru a-l convinge să se întoarcă acasă, potrivit Noviny.

Autoritățile au primit un apel de urgență pe 10 septembrie, la ora 13:58, de la o mamă care a anunțat că fiul ei a dispărut.

„Am început căutările, implicând patrulele disponibile. Căutarea s-a concentrat în principal în jurul locului de reședință al celui dispărut”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Poliției, Andrea Muzika.

Poliția din Hradec Králové a scris pe X că „mama a declarat că fiul ei a dispărut în timpul unei scurte perioade de neatenție și nu putea fi găsit”.

„Centrul operațional al agenților de poliție a fost contactat de un șofer de autobuz, ai cărui pasageri au atras atenția asupra unui băiețel care călătorea neînsoțit”, a anunțat poliția locală.

Când a fost întrebat de ce a urcat singur în autobuz, copilul a spus că „m-am supărat pe mami!”.

Agenții i-au promis copilului o înghețată și apoi l-au dus înapoi acasă.

Mama le-a mulțumit agenților cu lacrimi de bucurie.

