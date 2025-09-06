Firma care asigură mentenanța iluminatului stradal din Vaslui, unde un copil s-a electrocutat, cercetată și pentru alt deces. „Cine vrea să păcălească autoritatea contractantă, o face.”

Societatea care asigură mentenanța serviciului de iluminat public din Vaslui, cercetată în cazul decesului unui copil de nici doi ani, a câștigat contracte de la primărie, deși fusese amendată de ITM pentru nerespectarea securității în muncă și trimisă în judecată pentru decesul unui angajat.

Dosarul în care societatea Roideea este anchetată, alături de administrator, pentru moartea unui tânăr de 19 ani a fost tergiversat de trei ani în instanță. În 2024, judecătorul de caz și procurorul de ședință au concluzionat că se impune încetarea procesului penal pentru că a intervenit prescripția, potrivit încheierii de ședință, consultate de HotNews. În ianuarie 2025, procesul s-a reluat după ce judecătorul a constatat că procurorul de caz reținuse greșit infracțiunea de ucidere din culpă.

Pentru a participa la licitații, ofertantul este obligat să completeze Declarația Unică de Achiziții Europene (DUAE), unde la motivele de excludere se află și încălcarea legislației muncii.

„Fiind o declarație pe proprie răspundere, de cele mai multe ori nu se verifică și cine vrea să păcălească autoritatea contractantă, o face”, a explicat pentru HotNews un expert în achiziții publice.

Acum, poliția a deschis un nou dosar penal după ce Răzvan, un copil de un an și 5 luni, a murit după ce s-a electrocutat, marți, în Piața Civică din Vaslui.

Copilul, care se plimba în centrul orașului, alături de tatăl său, a călcat pe un element de iluminat aflat într-un spațiu verde, care nu era semnalizat. Părinții au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns medicii care au găsit victima inconștientă. După mai bine de 60 de minute de resuscitare, a fost declarat decesul.

Acuzațiile din dosar sunt de ucidere din culpă.

„Procurorul de caz a mers la fața locului. Nu se pune problema ca acțiunea de protest la care a aderat Parchetul Judecătoriei (PJ) Vaslui să afecteze în vreun fel cercetările în acest dosar”, a declarat pentru HotNews Smaranda Petrovici, purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Vaslui.

