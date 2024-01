Cine sunt bărbații care l-au împușcat mortal pe copilul român în Italia: ”Îi cunoaștem toți/ Au pregătit o capcană”

Alexandru Ivan, un băiat român în vârstă de 14 ani, a fost împușcat mortal într-o parcare din Italia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, când ieșise în oraș cu familia pentru a sărbători ziua de naștere a mamei sale.

Acum cei doi criminali au fost identificați de poliție și dați în urmărire și au apărut tot mai multe detalii în acest caz. Urmărind imaginile surprinse de camerele de supraveghere, rudele lui Alexandru i-au recunoscut.

„Au fost romii cei care au tras, îi cunoaștem toți, locuiesc aici de 15 ani și când eram mic mă agresau”, a spus Ionuț Măciucă, unchiul lui Alexandru.

Ei ar fi deschis focul în parcarea terminalului metroului C, pe via Casilina, împotriva unui grup format din cel puțin cinci persoane, printre care Alexandru Ivan, elev la școala gimnazială „Domenica Savio”, în Finocchio, ucis cu două focuri de armă, relatează Rotalianul.

Conflictul a început în bar și a fost ulterior mutat în stradă. În jurul orei 23:30, Tiberiu, tatăl vitreg al lui Alexandru, s-a certat cu un grup de rromi aflați sub influența alcoolului, în local.

„Totul a început de la o privire și o frază de genul „che ca..o ti guardi”, au spus acești nomazi. Erau toți beți. Suntem oameni care nu ne lăsăm călcați pe picioare și am răspuns. Totul s-a terminat acolo, dar ei după aceea au pregătit o adevărată capcană”, a povestit Ionuț Măciucă, unchiul băiatului.

Familia Măciucă, Tiberiu (tatăl vitreg al lui Alexandru), Ionuț (unchiul), bunicul băiatului și alte două persoane au mers să se întâlnească mai târziu cu grupul de nomazi în parcarea de la metrou „pentru a clarifica lucrurile”. De asemenea, au chemat și câțiva prieteni înarmați cu bâte de baseball, mai relatează sursa citată.

„Alex a deschis portiera mașinii să meargă să vadă ce se întâmplă, am încercat să-l rețin dar nu am putut. A coborât din mașină după ce a auzit împușcăturile, a vrut să fugă la tatăl său vitreg.

Am ajuns acolo cu două mașini, nepotul meu era în aceeași mașină cu mine. Am stat departe când au început să tragă în timp ce treceau cu mașina lor pe Via Casilina. Atunci băiatul a fugit din mașina noastră. Nu știu de ce a făcut-o, poate că s-a speriat, poate că a vrut să fugă la tatăl său vitreg care era mai în față”, a relatat bunicul băiatului.

”Aceia sunt oameni care umblă cu cuțite, care declanșează lupte, trăiesc aici, la o sută de metri.

Au venit cu trei mașini, au tras întâi în aer și apoi la întâmplare. Și l-au nimerit pe el. Nu avea nicio legătură. Era un copil. Nu poți să mori dintr-un motiv atât de trivial. Vrem să se facă dreptate!”, a mai spus unchiul copilului omorât.