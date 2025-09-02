Directoarea unei grădinițe din Timișoara, reținută după moartea unui copil de 1 an. Cum s-a întâmplat tragedia

Un copil de 1 an a murit la o grădiniță din Timișoara FOTO Pexels

O educatoare, care era și administratorul grădiniţei din Timișoara unde un copil de 1 an a murit, a fost reținută pentru ucidere din culpă.

Femeia, în vârstă de 33 de ani, a fost dusă în arestul Poliției, în baza probelor administrate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara.

„În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

Cu câteva ore înainte, una dintre îngrijitoare, audiată şi ea de procurori, a fost lăsată să plece acasă.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Tragedia a avut loc luni, 1 septembrie, la o grădiniţă de pe strada Calea Martirilor din Timișoara.

Băieţelul de 1 an şi 8 luni era afară, la joacă, împreună cu alţi copii. Cei mici se jucau în curtea unui restaurant, lipit de creşa privată. Surse din ancheta spun ca angajata grădiniței private avea o înţelegere cu patronul restaurantului şi se folosea de terasa localului ca loc de joacă pentru copii, pe timp de zi, când nu erau clienţi.

La un moment dat, personalul grădiniței de vară a observat că unul dintre cei 11 copii pe care îi aveau în grijă dispăruse. Apelul la 112 fiind făcut în jurul orei 12:30.

Ads

Copilul a fost descoperit în iazul ornamental din apropierea grădiniţei. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit de urgență, copilul nu a mai putut fi salvat.

"Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor", a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ TIMIŞ.

Ads