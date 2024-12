Povestea puștiului român inclus în 1% cei mai inteligenți oameni din lume. Robert, planuri pentru omenire: ”Fac cursuri de inteligență artificială și inventică”

Robert Zicman, un tânăr de aproape 13 ani este unul dintre copiii supradotați ai României, acesta fiind inclus în procentul de 1% cei mai inteligenți oameni din lume. Deși stă în Anglia, copilul nu merge la școală și urmează tot felul de cursuri în domeniile care îl atrag. Curând, acesta va participa alături de cei doi frați la Campionatul Mondial de robotica WER din Shanghai.

Încă de la o vârstă fragedă, părinții lui Robert au descoperit abilitățile sale. La doar 2 ani, Robert știa deja alfabetul, la 5 ani citea cărți, iar la 7 ani s-a apucat să studieze pentru Bacalaureat.

De altfel, adolescentul face parte din programul Mensa, societate fondată în Oxford, Marea Britanie, în 1946, cu scopul de a identifica și pune în legătură oameni cu un coeficient foarte înalt de inteligență. Stabilit în Anglia cu familia, Robert în continuare are preocupări, pe care nu mulți le au la o asemenea vârstă.

”Nu știu dacă era diferit față de ce făceau alți copii, însă știu că eram pasionat de orice trebuia construit sau montat, de orice reacții între substanțe sau materiale, mai ales în bucătărie, pentru că erau cele mai la îndemână, de roboți și de tehnologie în general. Am citit devreme și pe la 5 ani înțelegeam deja lucrurile de bază din chimie și puțin din fizică. Cu matematica nu am fost așa pasionat, decât dacă trebuia să o pun în practică, și la fel sunt și astăzi, mă motivez greu să lucrez dacă sunt calcule fără un context. Nu am avut niciodată jocuri video, nici acum nu am deși am aproape 13 ani, și doar joc ceea ce codez eu, astfel încât am avut și am foarte mult timp pentru experimente, robotică aplicată, construcții mecanice și electrice, codare”, a declarat Robert Zicman, pentru Ziare.com.

Ads

Robert nu merge la școală, ci vrea să devină bun în domeniile care îi plac

Tot tânărul a spus că studiază de acasă, deoarece învață foarte repede și nu are răbdare să asculte o informație de mai multe ori.

”Știu că mă plictiseam la școală și că nu suportam să se predea de mai multe ori același lucru. Cumva reușeam să rețin din prima și apoi mă plictiseam. Plângeam că nu voiam să mai merg la școală și îmi aduc aminte că abia așteptam să vină vacanța să învăț mai mult, pentru că atunci aveam timp mai mult pentru experimente și codare”, spune Robert.

De-a lungul timpului, acesta a câștigat la mai multe concursuri, iar curând va avea o competiție în China, acolo unde a făcut echipă cu sora și fratele său. De altfel, Robert a mai participat la 9 convenții internaționale de inventică din China, UK și America unde a obținut premii importante, iar când avea 11 ani a obținut nota A la chimie și computer science, examene care în UK se dau la 16 ani.

Ads

”Lumea mă tratează normal. La activitățile la care particip cu alți copii nu discut despre Mensa sau competiții, ci doar sunt un copil normal care participă la lecțiile de gimnastică, scout, arte marțiale, înot, cadeți de aer și de apă, caiac. Am participat la Campionatul Mondial de robotică WER (World Educational Robotics) din Shanghai, China, în 2019, după ce am câștigat aur la competiția națională din UK. Anul acesta este al doilea an în care m-am calificat, iar fratele și sora mea, Aron și Serena fac parte din echipa ZICMANIA. Plecăm peste câteva săptămâni în China unde vom concura aproximativ 100.000 de copii din toată lumea”, a explicat tânărul.

Ce pasiuni are tânărul supradotat

Pe lângă sporturi pe care le practică, adolescentul învață la doar 12 ani să piloteze avioane și creează tot felul de mecanisme. Chimia, inteligența artificială și astronomia sunt alte domenii de care este atras.

”Mă atrag chimic, codarea, robotica și mi-ar plăcea să pot folosi aceste cunoștințe cumva în domeniul astronomiei, care mă fascinează foarte mult. Spațiul și tot ce ține de el, găurile negre, călătoria în timp, viața pe alte planete sunt o provocare foarte mare pentru mine, pentru că mai este enorm de mult de descoperit în zona asta, și mi-aș dori să pot contribui și eu la descifrarea misterelor spațiului. M-am înscris la RAF (Royal Air Force), unde fac peste 20 de ore pe săptămână și învăț să pilotez avioane și îmi place foarte mult atât să fiu în aer, cât și să înțeleg partea mecanică. Paralel studiez fizica cuantică și iau lecții de inteligență artificială și inventică, și sper să pot acumula informațiile din toate domeniile menționate, într-un scop benefic pentru omenire. Abia sunt la început”, a adăugat Robert.

Ads

S-ar mai întoarce sau nu Robert în România

De asemenea, întrebat despre legăturile cu țara noastră, Robert a spus că nu el nu a locuit niciodată aici, însă se simte român și vine în vacanțe aici. Dar, cu toate astea, băiatul a putut observa de-a lungul timpului câteva diferențe din punct de vedere al traiului, comparativ cu Marea Britanie.

”Ca educație, fiind educat acasă nu pot compara două sisteme din care nu fac parte. Îmi place foarte mult să vizitez România, îmi place natura, oamenii sunt calzi și prietenoși, deși uneori sunt cam triști. Îmi place să văd cum se face vinul, cum se mulge o vacă, îmi plac horele, sarmalele, munții României, Delta Dunării. De altfel îmi place că oamenii sunt direcți și îmi place obiceiul de a merge cu colinda. Ca trai însă, am văzut mulți oameni săraci și bolnavi în România, și care par singuri...asta mă întristează. Aș vrea să îi văd mai veseli și să iasă împreună la plimbare, să joace șah în parc, să aibă și ei viață socială, așa cum văd în UK”, a precizat tânărul.

Ads

Cu toate astea, el nu exclude varianta în care s-ar putea muta în România pe viitor, asta dacă oportunitățile sale sunt unele uriașe în țară. În continuare, el își dorește să se dezvolte, motiv pentru care are nevoie de tot felul de mijloace care să-i permită acest lucru și să-l propulseze pe culmile succesului.

”Dacă aș locui în România ar fi pentru prima dată, deci nu m-aș întoarce pentru că nu am mai locuit înainte, însă nu exclud nicio varianță pentru viitor. Deocamdată, mă axez pe toate activitățile pe care mi le oferă zona și țara în care locuiesc și sper să pot folosi cunoștințele dobândite aici, oriunde mi se va arăta că pot ajuta cel mai mult, la momentul potrivit”, a conchis Robert.

Împreună cu fratele său, Robert Zicman a construit în perioada pandemiei un sistem pentru udat plantele cât timp oamenii sunt plecați de acasă, dar s-a gândit și la ideea de a face pamperși pentru vaci, astfel încât prețul pentru curățenie să nu mai fie așa mare. Nu în ultimul rând, o altă idee ingenioasă a fost proiectarea unui sistem cu șervețele de hârtie de forma palmelor mâinii, care să fie montat la ieșirea din băile comune, pentru a nu atinge clanța.

Ads