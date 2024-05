Fraza pe care nu trebuie să o spui niciodată unui copil mic. ”Poți să îl iubești mai mult decât orice pe lume și să ai zile în care ești pus la încercare la maximum”

Într-un videoclip recent de pe Instagram, Deena Margolin, un terapeut licențiat pentru copii, împreună cu Kristin Gallant, descriu o scenă familiară oricui a încercat vreodată să convingă un copil mic să părăsească un loc de joacă, o petrecere de ziua nașterii sau orice altă situație distractivă la care ar prefera să rămână.

Spui că este timpul să plecați, dar copilul tău te ignoră și continuă să se joace. Așa că începi să pleci. Copilul tău te ignoră, poate uitându-se din când în când să vadă dacă ești încă acolo. În cele din urmă, spui: "Bine, pa!" Și începi să te îndepărtezi. De obicei, în acest moment, copilul va striga "Nu!" și va veni alergând după tine, permițându-ți să plecați în cele din urmă împreună.

Toți am avut un moment în care am făcut asta sau am gândit la asta - poate ignorând unele rezerve despre a speria copilul.

Dar în timp ce această strategie este tentantă și poate chiar eficientă (cel puțin pe termen scurt), Margolin și alți experți recomandă să ne abținem să o folosim.

De ce ajung copiii mici să ne aducă în acest punct?

Nu vezi copii mai mari sau adolescenți alergând după părinții lor panicați, după ce aceștia anunță: "Bine, plec fără tine atunci". Copiii mai mari sunt mai predispuși să îți pună la încercare amenințarea, poate cu un oftat exagerat. Dar există ceva în legătură cu copiii mici care pot să aducă părinții la capătul răbdării.

"Poți să îți iubești copilul mai mult decât orice altceva în lume și să ai zile în care ești pus la încercare la maxim și ajungi la punctul de rupere," au spus Margolin și Gallant pentru HuffPost.

Când vine vorba să îi convingi să plece când nu vor să plece, există câteva aspecte care fac lucrurile complicate pentru copiii mici.

„Copiii mici își descoperă propria identitate ca ființe separate”, a declarat Tovah Klein, directorul Centrului pentru Dezvoltarea Copiilor Mici de la Barnard College și autoarea cărții "Creșterea rezilienței: Cum să îi ajutăm pe copiii noștri să prospere în vremuri de incertitudine", într-un interviu pentru HuffPost.

„Pe măsură ce cresc, au mai multe idei proprii, ce își doresc și ce nu își doresc. Asta include deciziile privind ce vor face și când vor face.”

În același timp, a explicat Klein, copiii mici „nu au nicio înțelegere a timpului, așa că nu se mișcă prin lume cu o înțelegere a ceea ce urmează”. Concentrarea noastră ca adulți pe nevoia de a ne lua un frate sau soră de la școală, sau de a ajunge acasă să pregătim cina, poate „să intre în conflict cu copilul mic care trăiește în prezent”, a spus Klein. „Orice fac ei chiar în acest moment este ceea ce îi preocupă.”

„Bine, plec fără tine atunci”

Atunci când un părinte încearcă să argumenteze, iar asta eșuează aproape inevitabil, aceștia pot ajunge să se agațe de orice - poate ajungând să spună „Bine, plec fără tine atunci.”

Ar putea fi de ajutor să îți amintești că acest comportament provocator este o fază, una din care copilul tău aproape cu siguranță va trece. „Poate fi util să îți amintești că copilul tău mic nu este „rău” sau manipulativ. Independența și împingerea limitelor fac parte din dezvoltarea lor, și sunt de fapt semne ale unei dezvoltări sănătoase”, au spus Gallant și Margolin.

De ce nu ar trebui să spui "Plec acum" și să te îndepărtezi

Chiar dacă poate fi tentant să le întorci spatele și să începi să mergi, experții recomandă să nu faci acest lucru. Strategia "funcționează", a explicat Klein, "pentru că îi sperie - astfel reacționează puternic și aleargă să fie cu părintele".

„Niciun copil nu vrea să fie lăsat în urmă sau abandonat, în special la aceste vârste. Le transmite ideea că sunt răi și că vor fi lăsați în urmă”, a spus ea.

Atunci când ameninți că pleci fără ei, "trimiți mesajul că, dacă nu sunt ascultători, ai putea să îi abandonezi - și în timp, această abordare poate avea consecințe nedorite", au spus Margolin și Gallant.

Acest lucru poate eroda încrederea copilului tău că vei avea grijă mereu de ei, indiferent de orice, o credință care formează "baza solidă în relația părinte-copil", a spus Klein.

"Asta este ceea ce îi permite unui copil să dezvolte un nucleu interior puternic și încrezător, sau ceea ce numim reziliență", a continuat ea.

Atunci când amenințăm că plecăm, "îi învățăm că dragostea și siguranța sunt condiționate. Acest lucru poate duce la o valoare de sine scăzută, sentimente de rușine și un model de a fi ascultători în scopul de a obține dragoste", au spus Gallant și Margolin.

Ce poți face în schimb

În loc să te aștepți ca un copil mic să se calmeze și să fie rațional, trebuie să rămânem calmi și raționali pentru ei.

"De multe ori așteptăm prea mult de la copilul nostru mic și nu ne dăm seama că suntem noi cei care trebuie să îi ridicăm sau să îi ajutăm să iasă, chiar dacă sunt nefericiți", a spus Klein.

Margolin și Gallant sugerează că poți gestiona o astfel de situație recunoscând sentimentele copilului tău: "Știu că vrei să continui să te joci și este greu", și apoi menținând fermă limita pe care ai stabilit-o: "Este timpul să plecăm acum."

Pentru a-i ajuta pe copii să simtă că au un anumit control în situație, ei sugerează să oferiți o opțiune, cum ar fi: "Vrei să mergi pe jos sau să te duc? Tu alegi."

Klein a oferit o tactică similară, pe care a numit-o oferirea unui "rol" copilului: "Când plecăm, poți să cari geanta."

O altă opțiune este să folosiți un cronometru. Fă ca micuțul tău să seteze cronometrul pentru 2-3 minute, iar când acesta sună, ei știu că este timpul să plece. "Apoi, mergi direct la ei, ajută-i să își pună jucăria la loc sau să oprească ceea ce fac și ajută-i să plece - ridică-i sau ia-i de mână și mergi cu ei," a spus Klein.

Chiar dacă micuțul tău este supărat, încearcă să îți păstrezi calmul pentru a-i ajuta să se regleze. Klein a explicat că poți gestiona plecarea "într-un mod iubitor și clar." Ai putea spune ceva de genul: "Este greu să încetezi să te joci, te voi însoți până la mașină," a oferit Klein.

Gallant și Margolin au subliniat că este important să rămâi puternic și să menții limita, indiferent cât de supărat devine copilul tău. "Spune, 'Este timpul să plecăm,' și du-i la mașină sau pune-i în cărucior, dacă este necesar... S-ar putea să fie supărați, și asta e în regulă! Ai voie să menții limitele, iar copilul tău are voie să fie supărat din cauza asta”.

Copiii pot să se comporte de parcă ceea ce își doresc cel mai mult este să își facă voia, dar adevărul este că "copiii se simt mai în siguranță atunci când știu că părintele este cel care conduce, chiar dacă copilul ar dori să rămână", a spus Klein.

Dacă îți pierzi calmul, ameninți că pleci și îi supui pe copil la stres, totuși, nu dispera. "Copiii sunt iertători și relațiile au spațiu să se reconecteze și să se repare", a spus Klein.

Ea a sugerat să îți ceri scuze cu o declarație precum următoarea: "Îmi pare rău că am spus că plec fără tine. Nu aș face niciodată asta, am fost frustrat. Data viitoare te voi ajuta să pleci."

Gallant și Margolin sunt, de asemenea, mari creștini în puterea unei scuze sincere. "Este un instrument puternic care modelează asumarea responsabilității și empatia, previne rușinea și, în cele din urmă, construiește încrederea în relația părinte-copil”.

