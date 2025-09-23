Tragedie la Timișoara. Copil de 6 ani găsit mort în baie. Fusese lăsat nesupravegheat de mama lui

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 18:04
117 citiri
Tragedie la Timișoara. Copil de 6 ani găsit mort în baie. Fusese lăsat nesupravegheat de mama lui
Un băiat de 6 ani din Timișoara a murit marți, 23 septembrie, după ce s-ar fi înecat în baia locuinței familiei sale. Polițiștii au deschis un dosar penal și au găsit și un uscător de păr, aflat în priză, în cada în care s-a înecat copilul. Mama băiatului susține că l-a lăsat nesupravegheat doar zece minute.

”La data de 23 septembrie a.c., polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către o femeie cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani s-ar fi înecat în baie. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului”, a transmis IPJ Timiș.

Medicii sosiți în mare grabă la locul incidentului i-au aplicat copilului manevre de resuscitare, însă în ciuda eforturilor disperate de a-l salva, inima sa încetase să mai bată și nu a mai putut fi repornită, scrie opiniatimisoarei.ro.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că lângă băiatul decedat, în cadă, s-ar fi aflat și un uscător de păr.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Mama băiatului le-a declarat polițiștilor că a lăsat copilul nesupravegheat aproximativ 10 minute, iar când a revenit l-a găsit mort.

Femeia, care mai are încă doi copii, mai mici, povestește că s-a dus până în bucătărie, iar în acest răstimp băiatul ar fi pus singur în funcțiune uscătorul de păr.

#copil mort baie, #Timisoara, #copil inecat, #copil electrocutat baie timisoara , #deces
