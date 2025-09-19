Tragedie în Capitală. Un copil de 7 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un aparat radio

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:15
107 citiri
Tragedie în Capitală. Un copil de 7 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un aparat radio
Copil Foto: Pexels

Un copil de 7 ani care se juca, vineri, 19 septembrie, cu un aparat radio într-un imobil din Sectorul 2 al Capitalei s-a electrocutat, iar echipajele medicale nu au reușit să-l salveze, fiind declarat decesul.

Poliția a deschis un dosar penal.

”La data de 19.09.2025, Secţia 7 Poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul subunităţii, iar în urma primelor verificări s-a stabilit faptul că un minor, în vârstă de 7 ani, în timp ce se juca cu un aparat radio s-ar fi electrocutat”, a transmis, vineri, 19 septembrie, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că la adresă s-au deplasat şi echipaje medicale, care au acţionat pentru salvarea minorului, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate detaliile incidentului.

Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual o fată de 10 ani. Totul s-a întâmplat pe un teren de fotbal
Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual o fată de 10 ani. Totul s-a întâmplat pe un teren de fotbal
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat sexual o fată de 10 ani, pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, județul Dolj. Reprezentanții...
Bugetar de lux și pensionar special, condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. Unde lucrează în prezent
Bugetar de lux și pensionar special, condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. Unde lucrează în prezent
Un pensionar special și fost angajat al DNA și DGA a fost condamnat penal de două ori în 2024 și 2025 pentru conducere fără permis. Este vorba despre Constantin Bordeianu, unul dintre cei...
#copil mort electrocutat, #radio, #Bucuresti, #copil mort, #ancheta politie, #dosar penal , #deces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! Barcelona a spus "DA" si va primi 260.000.000 de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. "Ucigasii tacuti" care te trag in larg

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”
  2. Tragedie în Capitală. Un copil de 7 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un aparat radio
  3. Un videoclip al propagandistului Soloviov a deconspirat amplasamentul bazei de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor. Cum a folosit Ucraina această informație FOTO
  4. Prescrierea faptelor mai șterge un amplu dosar de corupție. Cum ar fi primit șefi din poliție șpăgi în vacanțe, motorină, secrete de stat sau contracte fictive de închiriere
  5. O nouă gafă marca Trump. Reacția premierului britanic după ce liderul SUA s-a lăudat că a rezolvat războiul dintre „Aberbaijan” și Albania VIDEO
  6. Bărbat reținut după ce a aruncat la gunoi 10 pui de câine. Șase dintre ei nu au supraviețuit
  7. Trei ani cu un glonț în inimă, în captivitate rusă. Povestea incredibilă a unui apărător de la Azovstal VIDEO
  8. Scandal în bucătăria Castelului Windsor, în timpul banchetului dedicat lui Trump. Agenți ai Secret Service ar fi intrat să-i verifice pe bucătarii regelui
  9. Prima întâlnire SUA-Rusia după ce Trump s-a declarat dezamăgit de Putin. Ce se știe despre viitoarele discuții dintre Rubio și Lavrov
  10. Cum va fi vremea în prima zi de weekend. Procesul de încălzire continuă. Ce temperaturi vom avea în Capitală