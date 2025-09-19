Tragedie în Capitală. Un copil de 7 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un aparat radio

Un copil de 7 ani care se juca, vineri, 19 septembrie, cu un aparat radio într-un imobil din Sectorul 2 al Capitalei s-a electrocutat, iar echipajele medicale nu au reușit să-l salveze, fiind declarat decesul.

Poliția a deschis un dosar penal.

”La data de 19.09.2025, Secţia 7 Poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul subunităţii, iar în urma primelor verificări s-a stabilit faptul că un minor, în vârstă de 7 ani, în timp ce se juca cu un aparat radio s-ar fi electrocutat”, a transmis, vineri, 19 septembrie, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că la adresă s-au deplasat şi echipaje medicale, care au acţionat pentru salvarea minorului, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate detaliile incidentului.

