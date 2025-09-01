Un copil de un an şi opt luni a fost găsit mort într-un iaz ornamental din curtea unei creşe. Unde a avut loc tragedia

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 16:52
611 citiri
Un copil de un an şi opt luni a fost găsit mort într-un iaz ornamental din curtea unei creşe. Unde a avut loc tragedia
Ambulanță FOTO Facebook/Pagina de Timiș

Un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, luni, 1 septembrie, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcționa ca şi creşă şi a unui restaurant. A fost chemată ambulanța, iar medicii au început imediat resuscitarea, însă, în final, au constatat decesul.

”La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, a transmis IPJ Timiş.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.

”Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi se efectuează verificări şi cu privire la supravegherea copiilor”, a precizat IPJ Timiș.

Din primele date reiese, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, că angajatele creșei foloseau ca loc de joacă o curte aparținând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înțelegeri, copiii erau scoși acolo să se joace la aer peste zi, când nu erau clienți la restaurantul care avea program doar seara.

