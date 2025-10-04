Copil mort, găsit în canal. Descoperire terifiantă în Vrancea: Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 18:58
496 citiri
Un copil mort a fost găsit într-un canal din Vrancea. Decesul ar fi putut fi provocat de un atac al câinilor/ FOTO Pixabay

Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărășești, polițiștii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea au anunțat că sâmbătă, la ora 15:54, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că într-un canal din orașul Mărășești a fost găsit trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de trei ani.

„Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei”, au afirmat reprezentanții IPJ Vrancea.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care copilul și-a pierdut viața.

#copil mort, #canal, #caini , #stiri sociale
