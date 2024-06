Tragedie în Grecia: O fată de 13 ani a murit pe plajă, lovită de fulger. "Cei din jurul ei au fost norocoși că au scăpat cu viață"

O fată de 13 ani a murit pe o plajă din Halkidiki, după ce a fost lovită de fulger vineri, 28 iunie.

Un anunț a fost publicat pe Facebook de o româncă, martoră la evenimentul șocant.

"Possidi Cape ieri. Din păcate o tragedie a urmat furtunii violente, o fetiță de 13 ani murind sub ochii noștri lovită de un fulger. Vă rog, nu insistați sa rămâneți pe plajă când vedeți că se apropie furtuna", a scris aceasta pe Forum Halkidiki.

"Fata era cu mama ei și erau în retragere de pe plajă (care este foarte lungă), erau aproape de zona parcării când s-a întâmplat. Dar într-adevăr nu e de stat pe plajă (și niciunde) când vezi că tună și fulgeră, chiar dacă furtuna nu pare fix deasupra. În cazul de ieri au fost factori agravanți, faptul că erau pe o plajă atipică, înconjurată de apă (apa atrage descărcările electrice), faptul că oamenii erau cele mai înalte puncte de pe acea plajă, faptul că fata era într-un grup de oameni care purtau umbrele (ea personal nu purta), era mai spre marginea grupului...și ghinionul, nu știu ce să zic, chiar cei din jurul fetei au fost norocoși că au scăpat cu viață", a adăugat autoarea postării într-un comentariu.

Despre tragedie a scris și presa din Grecia.

O fată în vârstă de 13 ani a avut parte de o moarte tragică în Poseidi, Halkidiki, când a fost lovită de fulger, ceea ce a dus la decesul ei instantaneu, scrie news247.gr.

Se pare că minora se afla împreună cu mama sa pe plaja din zonă, bucurându-se de baie. În jurul orei 4.30 după-amiaza a izbucnit o furtună cu tunete și fulgere.

Fata în vârstă de 13 ani a fost lovită de fulger și, în ciuda faptului că salvatorii EKAV și persoane particulare s-au grăbit la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor, nu a fost posibil să o țină în viață. Ea a fost dusă la Centrul de Sănătate Kassandrea, unde a fost declarat decesul.

Departamentul de poliție din Kassandra efectuează o anchetă preliminară cu privire la incident.

Eforturi supraomenești pentru salvarea copilului de 13 ani

Primarul Kassandras a declarat că salvatorii de la EKAV și medicii de la Centrul de Sănătate au încercat să salveze copilul. "Au fost făcute încercări chiar și cu resuscitare pentru o anumită perioadă de timp, dar a fost prea târziu pentru copilul de 13 ani", a declarat Chalkia.

Potrivit informațiilor, la fața locului au fost studenți la medicină care au început imediat procedurile de resuscitare cu CPR, precum și un voluntar cu un defibrilator portabil, din rețeaua care există în zonă.

SMURD-ul care fusese deja anunțat s-a deplasat de urgență cu o ambulanță în aproximativ 13 minute de la Centrul de Sănătate Kassandrea, salvatorii continuând procesul de resuscitare, deschizând o cale respiratorie. Dar și în ambulanță împreună cu medicul au dus o luptă titanică pentru a aduce copilul înapoi, au aplicat sistemul automat de compresie (Lucas). Medicii de la Centrul de Sănătate au depus eforturi supraomenești, dar nu au reușit să o readucă pe fetiță la viață, fulgerul provocându-i moartea instantanee, scrie publicația.

Fulgerul: Ce trebuie să faceți pentru a vă proteja

Directorul EMY Thodoris Kolidas a explicat, în articolul său recent din NEWS 24/7, ce trebuie să facem pentru a ne proteja de fulgere.

Când suntem în siguranță în mașină?

Dacă vehiculul este fabricat din metal, acesta ne protejează de fapt de trăsnet. Mașina trebuie să aibă un acoperiș metalic, astfel încât electricitatea să se poată răspândi la exteriorul vehiculului.

Electricitatea alege calea celei mai mici rezistențe și acest lucru se întâmplă atunci când fulgerul "alege" în cele din urmă să se deplaseze în jurul vehiculului și nu prin el. Și sticla parbrizului și a ferestrelor este un izolator, deci oferă o anumită protecție.

Cu toate acestea, protecția este redusă dacă geamul este coborât, deoarece crește șansa ca fulgerul să ajungă în interior și să ardă componentele electronice sau să creeze condiții de scurtcircuit care vor declanșa airbagurile vehiculului. Dacă conducem o mașină decapotabilă fără acoperiș metalic, atunci NU trebuie să ne așteptăm ca mașina să ne salveze dacă suntem loviți de fulger.

Nu există suficient metal pentru a ne proteja.

Principii generale de siguranță pentru mașină

1. Dacă vă aflați într-o mașină care nu are caroserie metalică, căutați adăpost. Nu parcați sub un copac sau un transformator și nu înrăutățiți situația. Încercați să vă adăpostiți în sau sub o clădire solidă.

2. Cel mai sigur loc pentru dvs. și mașina dvs. este în interiorul casei și garajului, dar nu este întotdeauna posibil să ajungeți acolo în timpul unei furtuni.

3. Dacă vă aflați într-o mașină metalică, cel mai bun lucru de făcut este să stați pe marginea drumului, să aprindeți luminile de avarie și să opriți motorul. Asigurați-vă că geamurile sunt închise.

4. Nu atingeți părțile metalice sau electrice, inclusiv telefonul mobil.

5. Nu utilizați și nu vorbiți la telefon, chiar dacă acesta nu este conectat la mașină. Nu atingeți radioul, pedalele, mânerele ușilor sau volanul. Odată ce pericolul a trecut, puteți ieși din autovehicul.

6. Dacă vă aflați în mașină și aceasta este lovită de fulger, este sigur să ieșiți din vehicul după ce a trecut curentul. Cu toate acestea, dacă furtuna nu a trecut, este mai bine să așteptați până trece, deoarece fulgerul poate lovi același loc de două ori!

Dacă observăm că ni se ridică vârfurile părului (dacă avem părul lung) sau ne furnică pielea, acestea sunt semne ale unei lovituri iminente de trăsnet. În acest caz, trebuie să ne ghemuim imediat și ne acoperim bine urechile pentru a minimiza o posibilă pierdere a auzului din cauza tunetului puternic iminent.

Zece sfaturi utile care pot fi salvatoare în caz de vreme rea

1. În orice caz, stați departe de copaci. Dacă vă aflați într-o pădure și nu vă puteți deplasa într-o zonă mai sigură, adăpostiți-vă sub copacii cei mai joși.

2. Evitați stâlpii de telefonie, stâlpii de electricitate și, în general, orice formă de fir sau cablu metalic.

3 . Îndepărtați-vă de zone precum plajele și apa în general și căutați adăpost într-o clădire din apropiere.

4. Dacă vă aflați într-o mașină, opriți mașina pe marginea drumului, într-o zonă ferită de copaci, și aprindeți luminile de stop. Țineți geamurile închise și evitați contactul cu obiectele metalice din mașină. Mașina vă protejează de fulgere atât timp cât nu atingeți nicio piesă metalică.

5. Dacă vă aflați la o altitudine mare, coborâți rapid la o altitudine mai mică și căutați adăpost.

6. Dacă vă aflați în interior, îndepărtați-vă de ferestre, uși, radiatoare și orice tip de conducte. De asemenea, nu atingeți aparatele electrice mici (de exemplu, radio, uscător de păr etc.) și stați departe de televizoare, căzi de baie și chiuvete.

7. Scoateți aparatele din priză.

8. Opriți aparatul de aer condiționat. Modificările energiei electrice datorate fulgerelor pot deteriora aparatul.

9. Nu stați lângă ferestre.

10. Dacă nu puteți găsi un adăpost, luați "poziția de protecție împotriva trăsnetului", adică așezați-vă astfel încât doar degetele de la picioare să atingă solul, cu călcâiele ridicate și apropiate, iar cu mâinile acoperiți capul la înălțimea urechilor. Nu vă întindeți sau nu vă sprijiniți mâinile pe sol.

