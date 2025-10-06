Un copil de trei ani a fost ucis de câinii fără stăpân. Primarul se plânge că nu-i poate strânge "decât cu poliția"

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:31
Câinii fără stapân l-au ucis pe copil FOTO Pixabay

Trupul unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal din Mărășești, județul Vrancea, iar expertiza medico-legală a confirmat că decesul a fost cauzat de câini fără stăpân. Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu a deschis un dosar penal in rem, iar localnicii reclamă lipsa măsurilor eficiente pentru gestionarea animalelor abandonate, care au atacat anterior atât copii, cât și adulți.

Primarul Adrian Toderașc susține că firma responsabilă de câinii fără stăpân a intervenit recent, dar subliniază că ridicarea animalelor se poate face doar cu implicarea poliției, arată Radio Iași.

Expertiza medico-legală a confirmat faptul că micuțul a fost ucis de câinii fără stăpân. Între timp, Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu a deschis un dosar penal in rem în acest caz. Trupul minorului a fost descoperit într-un canal într-o zonă în care sunt depozitate gunoaie necontrolat și unde sunt foarte mulți câini fără stăpâni.

Vecinii familiei minorului atacat de câini spun că nu este pentru prima dată când animalele abandonate atacă atât copii, cât și adulți și dau vina pe autoritățile locale pentru cele întâmplate.

Primarul localității, Adrian Toderașc, a declarat că societatea care se ocupă de gestionarea câinilor fără stăpân a preluat animale din Mărășești chiar și săptămâna trecută.

"Avem un contract de delegare a serviciului privind câinii fără stăpân. În zona respectivă încercați dumneavoastră să discutați cu cineva ca să luați un câine și o să vedeți după aia ce se poate întâmpla, că nu se pot lua decât cu poliția", spune primarul.

#copil mort, #caini fara stapan, #primar, #politie , #caini vagabonzi
