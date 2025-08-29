Copil omorât în bătaie de tatăl vitreg. Criminalul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni și refuză să se predea autorităților

Un bărbat din județul Ilfov și-a omorât în bătaie copilul vitreg, de numai 3 ani, și a fugit de acasă împreună cu fiul său biologic, în vârstă de un an.

Bărbatul și-a bătut copilul vitreg până la moarte. După agresiune, el a fugit de acasă cu fiul său de numai un an. Bebelușul a fost găsit abandonat într-o casă din Otopeni, dar criminalul nu a fost încă prins.

Tragedia a avut loc la începutul acestei săptămâni, când agresorul a rămas singur acasă cu băiețelul de 3 ani și l-a bătut până la moarte.

Mama minorului știa doar că fiul său se simte rău și că are stări de vomă.

Poliția a fost sesizată, astfel că în urma intervenției s-a constatat că ar fi vorba despre o moarte suspectă.

Corpul minorului a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie, iar rezultatele au arătat că băiatul de 3 ani fusese bătut până a murit.

Imediat polițiștii au început căutările tatălui vitreg, care între timp fugise de acasă cu fiul său biologic.

Unde este suspectul

În prezent, copilul se află în custodia polițiștilor, conform autorităților.

De asemenea, bărbatul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, unde se ascunde de câteva ore. Polițiștii și negociatorii încearcă să-l convingă să coboare pentru a-l audia.

