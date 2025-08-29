Update Politic: Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”

Copil omorât în bătaie de tatăl vitreg. Criminalul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni și refuză să se predea autorităților

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 12:20
929 citiri
Copil omorât în bătaie de tatăl vitreg. Criminalul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni și refuză să se predea autorităților
Copil agresat Foto: Facebook/Salvați Copiii

Un bărbat din județul Ilfov și-a omorât în bătaie copilul vitreg, de numai 3 ani, și a fugit de acasă împreună cu fiul său biologic, în vârstă de un an.

Bărbatul și-a bătut copilul vitreg până la moarte. După agresiune, el a fugit de acasă cu fiul său de numai un an. Bebelușul a fost găsit abandonat într-o casă din Otopeni, dar criminalul nu a fost încă prins.

Tragedia a avut loc la începutul acestei săptămâni, când agresorul a rămas singur acasă cu băiețelul de 3 ani și l-a bătut până la moarte.

Mama minorului știa doar că fiul său se simte rău și că are stări de vomă.

Poliția a fost sesizată, astfel că în urma intervenției s-a constatat că ar fi vorba despre o moarte suspectă.

Corpul minorului a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie, iar rezultatele au arătat că băiatul de 3 ani fusese bătut până a murit.

Imediat polițiștii au început căutările tatălui vitreg, care între timp fugise de acasă cu fiul său biologic.

Unde este suspectul

În prezent, copilul se află în custodia polițiștilor, conform autorităților.

De asemenea, bărbatul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, unde se ascunde de câteva ore. Polițiștii și negociatorii încearcă să-l convingă să coboare pentru a-l audia.

Descoperire macabră: Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania. Primele informații din anchetă
Descoperire macabră: Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania. Primele informații din anchetă
Trupurile fără viață a doi cetățeni români au fost descoperite, la interval de două săptămâni, în groapa de gunoi a orașului Zaragoza. Garda Civilă din orașul spaniol...
Un român din Germania a încercat să-și omoare toată familia. A supraviețuit doar fetița de 2 ani, care este în stare gravă
Un român din Germania a încercat să-și omoare toată familia. A supraviețuit doar fetița de 2 ani, care este în stare gravă
Un român de 37 de ani, stabilit în Germania, a încercat să-și omoare întreaga familie, iar singura persoană care a supraviețuit a fost o fetiță în vârstă de aproape doi ani, care este...
#copil omorat tata, #copil batut tata, #Ilfov, #crima, #violenta familie Romania, #copil ucis , #crima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
ObservatorNews.ro
Magistratii fac greva, desi legea le interzice. Judecatoarea cu 22.500 de euro pe luna indeamna la proteste
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Începe sau nu noul an școlar pe 8 septembrie? Sindicatele anunță proteste masive. „Nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educațional va fi bulversat”
  2. Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara face apel către profesori: „Înţeleg nemulţumirile, dar să nu uităm cât de mare este bucuria copiilor în prima zi”
  3. Fotografii inedite și imagini în premieră cu Regina Maria - Curaj, compasiune, blândețe, virtuțile unei figuri care a marcat istoria României
  4. Rusia și China fac scut în jurul Iranului și amenință Europa. „Să revină la rațiune înainte de o nouă tragedie”
  5. Părerea onestă a unui livrator asiatic despre țara noastră și interacțiunea cu românii. „Am fost șocat când am venit prima dată. Îmi zic boss, le zic boss” VIDEO
  6. Alerte de vreme severă imediată. Vremea se strică brusc în zeci de localități, în următoarele ore UPDATE
  7. Polițistul Andrei Jianu și o echipa de jandarmi, recompensați de MAI. Ce vor primi aceștia pentru intervențiile prompte
  8. Copil omorât în bătaie de tatăl vitreg. Criminalul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni și refuză să se predea autorităților
  9. Crimă înfiorătoare. Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să poată intra în contul ei bancar VIDEO
  10. Avertismentul șefului statului major al armatei franceze: Cum poate deveni Europa „prada vânată”. „În prezent, dinamica puterii dure predomină”