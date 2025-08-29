Copil omorât în bătaie de tatăl vitreg. Criminalul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni și refuză să se predea autorităților

Update Politic: Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”
Un bărbat din județul Ilfov și-a omorât în bătaie copilul vitreg, de numai 3 ani, și a fugit de acasă împreună cu fiul său biologic, în vârstă de un an.
Bărbatul și-a bătut copilul vitreg până la moarte. După agresiune, el a fugit de acasă cu fiul său de numai un an. Bebelușul a fost găsit abandonat într-o casă din Otopeni, dar criminalul nu a fost încă prins.
Tragedia a avut loc la începutul acestei săptămâni, când agresorul a rămas singur acasă cu băiețelul de 3 ani și l-a bătut până la moarte.
Mama minorului știa doar că fiul său se simte rău și că are stări de vomă.
Poliția a fost sesizată, astfel că în urma intervenției s-a constatat că ar fi vorba despre o moarte suspectă.
Corpul minorului a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie, iar rezultatele au arătat că băiatul de 3 ani fusese bătut până a murit.
Imediat polițiștii au început căutările tatălui vitreg, care între timp fugise de acasă cu fiul său biologic.
În prezent, copilul se află în custodia polițiștilor, conform autorităților.
De asemenea, bărbatul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, unde se ascunde de câteva ore. Polițiștii și negociatorii încearcă să-l convingă să coboare pentru a-l audia.