Copil de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Pe locul din dreapta se afla chiar tatăl minorului

Un băiat de zece ani a fost prins de polițiștii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se chiar tatăl său.

Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anunțat, duminică, 10 august, faptul că polițiști din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Rast au oprit, pentru control, sâmbătă seara, 9 august, un autoturism care circula pe drumurile publice din comuna Afumați.

”La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta față, tatăl acestuia.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deține permis de conducere”, a arătat sursa citată.

