Copil de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Pe locul din dreapta se afla chiar tatăl minorului

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 15:11
308 citiri
Copil de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Pe locul din dreapta se afla chiar tatăl minorului
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

Un băiat de zece ani a fost prins de polițiștii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se chiar tatăl său.

Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anunțat, duminică, 10 august, faptul că polițiști din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Rast au oprit, pentru control, sâmbătă seara, 9 august, un autoturism care circula pe drumurile publice din comuna Afumați.

”La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta față, tatăl acestuia.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deține permis de conducere”, a arătat sursa citată.

Președinta POT: „Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Această măsură este ilegală și contrară practicilor europene”
Președinta POT: „Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Această măsură este ilegală și contrară practicilor europene”
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a transmis vineri, 8 august, că este o prostie să iei permisul unui șofer pentru neplata unei amenzi. Gavrilă denunță proiectul de lege prin care...
Reacția șoferilor la apa care iese din „Golden Gate de România”, reasfaltat de 5 ori: „Lucru de mântuială” VIDEO
Reacția șoferilor la apa care iese din „Golden Gate de România”, reasfaltat de 5 ori: „Lucru de mântuială” VIDEO
Au început să apară deja alte probleme pe podul de peste Dunăre, de la Brăila, supranumit ”Golden Gate”. Din asfaltul așternut în toamnă și primăvară a început să iasă apă....
#copil prins volan, #Dolj, #tata fiu, #fara permis conducere, #soferi romani, #minori volan , #soferi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniste aici, are de toate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au inceput negocierile: 34.000.000 Euro! Liverpool i-a dat o veste excelenta lui Radu Dragusin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum ne ajută ciocolata să luptăm cu gripa. Descoperirea care ar putea revoluționa tratamentele antivirale
  2. Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale
  3. Copil de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Pe locul din dreapta se afla chiar tatăl minorului
  4. Pățania unei turiste, într-o destinație preferată de români. Dovada primită pe masa de masaj: ”A fost greu să te enervezi...” VIDEO
  5. Iranul își ascunde oamenii de știință nucleari rămași în viață, pe fondul temerilor legate de noi asasinate
  6. Trump ar fi acceptat schimbarea granițelor Ucrainei, la propunerea lui Putin. Reacția administrației de la Kiev
  7. Doi turiști străini au fost mușcați de un câine de la o stână. Se aflau în timpul unei drumeții în Munții Apuseni
  8. Acces gratuit și rapid la terapii pentru tinerii cu dizabilități. Negrescu: ”Persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Au nevoie de șanse egale”
  9. Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului continuă cu probele scrise. Peste 30.200 de candidați se vor prezenta la examen
  10. Ucraina și liderii europeni resping propunerea de încetare a focului venită din partea Rusiei și transmit o contrapropunere SUA înaintea întâlnirii Trump-Putin