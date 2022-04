Rușii l-au răpit pe fiul de 16 ani al șefului administrației din Zaporojie. Strigătul de ajutor disperat al tatălui: „Lumea întreagă trebuie să știe că rușii răpesc copii aici”

Şeful administraţiei regionale de stat din Zaporojie, Oleg Buryak, a anunțat duminică, 17 aprilie, că militarii ruși i-au răpit fiul, pe nume Vladislav, în vârstă de 16 ani.

Informația a fost confirmată și de Zlata Nekrasova, șef adjunct al administrației militare regionale din Zaporojie.

"Fiul meu a fost răpit. Rușii l-au răpit. Are doar 16 ani. Nu știu unde este fiul meu acum. Fac apel la comunitatea europeană, la întreaga umanitate, să mă ajute. Lumea întreagă trebuie să știe că rușii răpesc copii aici”, a spus Oleg Buryak.

