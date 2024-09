Un copil răpit la vârsta de șase ani a fost găsit după șapte decenii: ”Mulțumesc că m-ai găsit”

Un bărbat care a fost răpit la vârsta de șase ani, în timp ce se juca într-un parc din California, în 1951, a fost găsit în viață după șapte decenii, grație unui test de ascendență online. Nepoata sa, din partea fratelui cu care se afla când a dispărut, Alida Alequin, a declanșat căutările atunci când a făcut acest test „doar pentru distracție”.

Luis Armando Albino, acum tată și bunic, este un pompier pensionar și veteran al Marinei, iar găsirea sa a fost un efort comun, implicând poliția, FBI-ul și departamentul de justiție. Alequin, în vârstă de 63 de ani, l-a localizat pe unchiul ei care locuia pe coasta de est a SUA și l-a reunit cu familia sa din California în iunie, arată The Guardian.

La 21 februarie 1951, Albino a fost răpit dintr-un parc din West Oakland, unde se juca cu fratele său mai mare. O femeie l-a ademenit promițându-i bomboane, dar l-a răpit și l-a dus pe coasta de est, unde a fost crescut de un cuplu care l-a tratat ca pe propriul fiu. Albino a rămas dispărut timp de peste 70 de ani, dar familia sa nu l-a uitat niciodată. „Fotografia lui a fost atârnată la casele rudelor,” a spus Alequin, adăugând că mama lui nu a renunțat niciodată la speranța că fiul ei este în viață.

Eforturile nepoatei sale au fost recunoscute de poliția din Oakland, care a declarat că acestea „au jucat un rol esențial în găsirea unchiului ei”.

Într-un interviu, Alequin a povestit momentul emoționant în care l-a întâlnit pe Albino: „m-a îmbrățișat și a spus „Mulțumesc că m-ai găsit” și mi-a dat un sărut pe obraz”.

Căutarea a început în 2020, când Alequin a făcut un test ADN online, care a arătat o potrivire de 22% cu un bărbat ce avea să fie unchiul ei. O căutare ulterioară nu a adus rezultate, dar anul acesta, împreună cu fiicele sale, a reluat căutările. Vizita la biblioteca publică din Oakland a fost decisivă, unde a găsit articole din ziar care confirmau suspiciunile sale.

Ancheta a fost redeschisă, iar Albino a furnizat o probă de ADN, confirmând astfel identitatea sa. Pe 20 iunie, Alequin a aflat vestea că unchiul ei fusese găsit, iar emoțiile au fost copleșitoare: „Nu am început să plângem decât după ce anchetatorii au plecat. Am prins mâinile mamei mele și i-am spus: „L-am găsit”. Am fost extaziată.”

Luis s-a întâlnit cu familia sa pe 24 iunie și a fost o reuniune plină de emoție, discutând despre ziua răpirii și experiențele lor. Deși s-a întors pe coasta de est, el a revenit în iulie pentru o vizită de trei săptămâni, fiind ultima dată când Alida l-a văzut pe fratele său.

Alequin a subliniat cât de mult și-a dorit să-l găsească: „Am fost întotdeauna hotărât să-l găsesc și cine știe, cu povestea mea acolo, ar putea ajuta alte familii să treacă prin același lucru. Aș spune: nu renunța.”

