Un elev de 10 ani din SUA s-a sinucis, după ce a fost victima bullying-ului la școală, dar și pe rețelele sociale. Colegii râdeau de el că poartă ochelari și aparat dentar.

Părinții îndurerați susțin că au contactat școala de mai multe ori, doar că de fiecare dată au fost ignorați, conform Daily Mail.

De asemenea, părinții mai spun că băiatul de 10 ani a fost agresat de colegi, luni întregi, atât fizic cât și emoțional, astfel minorul a cedat și s-a sinucis.

Porivit familiei sale, Sammy Teusch, din Indiana, SUA a murit pe 5 mai, după ce s-a sinucis. Minorul a fost hărțuit de colegi chiar și în noaptea tragediei. De asemenea, tot recent, fusese bătut într-un autobuz al școlii.

Agresiunile au început încă de anul trecut, pe vremea când băiatul era în școala primară. Potrivit părinților, băiatul le spusese profesorilor că este hărțuit.

„La început făceau mișto de el pentru ochelarii lui, apoi au continuat să facă mișto de dinții lui. A durat mult timp. L-am ținut în brațe. Am făcut lucrul pe care niciun tată nu ar trebui să îl facă vreodată și, de fiecare dată când închid ochii, este tot ce pot vedea”, a povestit tatăl său, Sam, pentru WTHR.

Abuzurile au devenit fizice, a mai spus tată băiatului.

„A fost bătut în autobuzul școlar, iar copiii i-au spart ochelarii și tot. Am sunat la școală și am întrebat: Ce faceți în legătură cu asta? E din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. Și nu se îmbunătățește deloc. De fapt, se înrăutățește”, a mai povestit tatăl îndurerat.

Hărțuirea a început la școală, dar s-a extins și în mediul online.

„Școala știa că se întâmpla acest lucru”, agresiunea trecând de la școală și din autobuz la platformele de socializare precum Snapchat, mai spune tatăl.

NEW: 10-year-old boy takes his own life after getting constantly bullied at school for his glasses and teeth.

Heartbreaking.

Sammy Teusch of Greenfield, Indiana was bullied up until the night he took his own life according to his family.

The parents say they contacted the… pic.twitter.com/MTci1UPWxM