Tragedie în Cisiordania. Un copil de trei ani a fost ucis în tiruri israeliene: ”Voiam să facem o vizită familiei”

Un copil palestinian în vârstă de trei ani a murit în urma rănilor suferite în timpul unor atacuri ale armatei israeliene, care au avut loc săptămâna trecută, în Cisiordania ocupate, anunţă surse israeliene şi palestiniene.

Ministerul palestinian al Sănătăţii anunţă într-un scurt comunicat moartea lui Mohammed al-Tamimi, în vârstă de trei ani, originar din satul Nabi Saleh, la nord de Ramallah.

El a fost rănit de către armata israeliană, joi seara, în timpul unor schimburi de tiruri între militari şi atacatori, în apropierea coloniei evreieşti Neveh Tzuf (Halamish), situată în apropiere de Nabi Saleh, potrivit unui comunicat militar.

Palestinian 2-year-old kid Mohammed al-Tamimi succumbs to his wounds sustained earlier in lsraeli gunfire near Ramallah. The little boy and his father were shot a couple of days ago near Nabi Saleh village by lsraeli occupation forces and were admitted into hospital since then. pic.twitter.com/y3rGIuCv5y