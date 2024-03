Prima reacție a directoarei școlii unde un copil a fost violat în toaletă: ”Trebuie să existe discreție cu privire la caz”

​Directoarea școlii „Nicolae Titulescu” din București, unde un copil ar fi fost violat de colegi în toaleta unității de învățământ, a reacționat pentru prima dată oficial, la trei zile după ce ororile prin care a trecut băiatul și acuzațiile părinților privind încercarea de mușamalizare a cazului au ajuns în presă.

Directoarea a susținut că în 2022 când a fost sesizată „posibila comitere a unui abuz asupra unui elev de către un alt elev al școlii am pus la dispoziția organelor abilitate din prima clipă toate informațiile necesare pentru facilitarea cercetării cazului”, desfășurând de asemenea o anchetă la nivelul unității de învățământ.

”În 2022 cercetarea penală a dus la clasarea dosarului și anularea suspiciunii de viol. În legătură cu a doua acuzație, există un nou dosar de cercetare penală. Până la finalizarea cercetării nu putem oferi alte detalii”, a mai declarat femeia, potrivit Hotnews.

Ea a adăugat că pentru a proteja intimitatea elevilor potențial implicați a considerat „oportun să existe discreție cu privire la caz, neasumând riscul retraumatizării” elevului.

Verificare privind modul în care conducerea școlii a gestionat cazul

Ligia Deca, ministra Educației, a anunțat că a solicitat Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) să transmită ministerului concluziile cercetării, asta după ce un secretar de stat a fost trimis la fața locului alături de inspectorul general.

Ads

„Violența, agresiunile și comportamentele abuzive sunt incompatibile cu un mediu școlar sănătos și sigur. Am solicitat Inspectoratului Școlar al Municipiului București să transmită Ministerului Educației concluziile cercetării. În aceeași măsură, reiterez obligația școlilor de a întreprinde demersurile prevăzute în Procedura privind gestionarea cazurilor de violență, care stabilește foarte clar pașii de urmat în cazul agresiunilor de orice tip, indiferent dacă sunt semnalate de elevi, cadre didactice sau părinți”, a declarat Ligia Deca.

Acuzațiile mamei copilului abuzat: ”Doamna directoare nu a sunat poliția”

Mama băiatului abuzat sexual de două ori în toaleta școlii susține că directoarea nu numai că nu a alertat poliția, dar i-a și reproșat că i-a adus la cunoștință agresiunea când era vacanță.

„În anul 2022, copilul meu a fost abuzat în toaleta școlii. Noi am aflat prea târziu. Într-o joi seară am văzut comportamentul copilului, am sunat-o pe psiholoaga copilului.Am aflat totul prin joacă, ne-a povestit cum băiatul s-a dus după școală, înainte de after school, la toaletă și a intrat peste el un băiețel, i-a zis să tacă din gură. Restul vă închipuiți ce s-a făcut.

Ads

A doua zi am venit la doamna directoare și i-am zis și dânsa a zis că e data de 10 iunie și că e vacanță și că de ce nu am venit imediat.Noi am aflat la trei săptămâni după ce s-a întâmplat. M-am dus la Poliție. Doamna directoare nu a sunat poliția. Noi am sunat poliția de acasă.

Doamna directoare, când am venit în septembrie să cer o hârtie dacă s-a făcut o anchetă, dânsa mi-a zis că nu s-a făcut o anchetă. Agresorul este clasa a opta. Copilul meu e clasa a doua acum”, a declarat mama copilului agresat, conform Digi 24.

Pentru primul caz de viol, din 2022, a fost deschis un dosar penal. Potrivit unor surse din poliție, copilul - care atunci avea 8 ani și ar fi fost violat în baia școlii - a fost dus la INML, iar o plângere a fost depusă la secția 4 de Poliție. Dosarul s-a clasat atunci deoarece elevul acuzat de viol ar fi fost prea mic pentru a fi tras la răspundere, el având 11 ani. Alt dosar penal a fost deschis în decembrie 2023, după ce același băiat ar fi fost violat, dar de către alt elev, potrivit acelorași surse.