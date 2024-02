O mamă a fost copleșită de frică atunci când fiul ei de 3 ani a căzut într-o stare de inconștiență după ce a înghițit o băutură înghețată cu aromă de zmeură.

Mama a cinci copii, Victoria Anderson, din Scoția, a lansat un avertisment pentru părinții din întreaga lume despre pericolele mortale ale băuturilor cu gheață pisată.

"Angus nu mai băuse niciodată o băutură rece înainte. A fost prima oară", a explicat Anderson, în vârstă de 29 de ani, din Glasgow, în legătură cu incidentul îngrozitor din 4 ianuarie. "Mi-a fost teamă că va muri."

Tânăra mamă a achiziționat băutura înghețată pentru micul Angus în timpul unei plimbări la cumpărături în familie.

Peste vară, micuțul a fost martor la entuziasmul fraților săi care se bucurau de gustarea suculentă — formată din gheață zdrobită și siropuri fructate — și a rugat-o pe mama sa să-i cumpere și lui o cupă răcoritoare de la un magazin de la colț.

"Am crezut că a căzut pe podea din cauza unei crize de furie"

Când Angus a început să geamă de durere și să ceară să meargă acasă, la scurt timp după ce a sorbit băutura roșiatică, Anderson a presupus că cel mic era doar agitat.

"Am mai rătăcit prin magazin, și când m-am întors, am putut să-l aud gemând din nou", își amintește ea. "Am crezut că a căzut pe podea din cauza unei crize de furie."

"Dar când m-am uitat, ochii lui erau în spatele capului, și făcea o convulsie. A rămas moale", a spus Anderson, care a țipat într-un strigăt disperat după ajutor.

"Am început să țip: 'Cineva să-mi aducă o ambulanță!'", a povestit mama. "Am crezut că l-am pierdut. Corpul lui devenise rece ca piatra."

Echipajele de paramedici au sosit în viteză pentru a-l ajuta pe Angus.

După ce au constatat rapid că nivelurile de zahăr din sânge ale băiatului scăzuseră semnificativ, echipele de prim-ajutor l-au transportat de urgență la Spitalul pentru Copii din Glasgow.

"Cea mai înspăimântătoare experiență pe care am trăit-o vreodată"

Anderson a așteptat cu nerăbdare diagnosticul medicului.

"El a fost în stare de inconștiență timp de aproximativ două ore. A fost cea mai înspăimântătoare experiență pe care am trăit-o vreodată", a spus ea. "Era bine în ziua respectivă — nu era nimic evident în neregulă cu el. Nu există nimic de genul acesta în familia noastră."

Temerile mamei înspăimântate au crescut atunci când Angus a rămas total lipsit de reacție după ce medicii l-au înțepat în picior cu un seringă.

Noroc că micuțul a fost în cele din urmă readus la viață.

Sucul cu gheață zdrobită a cauzat toxicitate cu glicerol

"Când s-a trezit, încă intra și ieșea din starea de conștiență. Cred că era și epuizat", își amintește Anderson.

"Doctorii au întrebat ce a mâncat și băut în acea zi, și le-am spus despre slushy", a spus ea. "Doctorii au spus că slushy-ul a cauzat toxicitate cu glicerol."

Glicerolul este un alcool produs prin hidroliza trigliceridelor sau ca produs secundar în timpul fabricării săpunului și biodieselului, conform Societății Americane de Chimie. Această compunere simplă are un gust dulce și poate fi folosită ca conservant alimentar sau îndulcitor.

Este o substanță chimică care este adesea găsită în gumă, precum și în produse de înfrumusețare, cum ar fi mascara.

În timpul verii, Agenția pentru Standarde Alimentare din Scoția a emis un avertisment despre glicerol în băuturile slush-ice, sfătuind comercianții să nu le vândă copiilor cu vârsta sub 4 ani.

Agenția a descoperit că la niveluri foarte ridicate de expunere, intoxicarea cu glicerol poate provoca șoc, hipoglicemie și pierderea conștienței.

Anderson a fost uluită să afle de otrava ascunsă în băutura care aproape că i-a luat viața fiului ei, scrie nypost.com.

"Nu este ceva despre care aș fi auzit vreodată", a spus ea despre toxicitatea indusă chimic. "Dar există cu siguranță o legătură cu slushy-ul."

"Cred că slushy-urile ar trebui interzise în întregime sau cel puțin trebuie să existe un semn de avertizare pentru copiii sub 4 ani", a spus Anderson. "Dar asta ar putea să se întâmple potențial oricărui copil de orice vârstă.

Nu voi mai cumpăra niciodată slushy-uri. Pur și simplu nu știi ce conțin aceste băuturi", a spus ea. "Vreau doar să fac cât mai multe mame conștiente posibil despre ce se poate întâmpla cumpărând aceste băuturi."