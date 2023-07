Cum a ajuns un copil de 6 ani ieșit la joacă în fața blocului să fie amenințat cu un dosar penal: "Nu am știut nimic până când m-au sunat cei de la poliție"

Unele dintre reclamațiile pe care le fac românii la poliție sunt ieșite din comun. Este cazul semnalat de o tânără mamă care a aflat că pe numele băiatului său în vârstă de 6 ani ar fi fost depusă o plângere după ce acesta s-a jucat împreună cu mai mulți copii în fața blocului.

Mama acestuia este îngrijorată și încearcă să afle la ce se poate aștepta mai departe, după cum a scris pe Facebook.

"Trec printr-o întâmplare nefericită, băiețelul meu în vârstă de 6 ani a ieșit afara în fața blocului cu alți copii, s-au jucat și al meu s-a găsit dintre toți să deseneze pe mașina unui vecin cu degetele...se vede clar pe camera de filmat, zicând că a zgâriat-o pe capotă. A mers la poliție și mi-au spus că îmi vor face dosar penal. La ce ma pot aștepta în continuare?", a scris aceasta pe grupul Avocatul online.

"Cel mai bine este de rezolvat pe cale amiabilă"

Cu experiență în domeniul juridic sau fără, mulți dintre membrii grupului au comentat cazul.

"Asta cu dosar penal e o porcărie, dacă ai dosar penal nu înseamnă și condamnare. Probabil va trebui să dați banii necesari pentru reparații. Nu e cine știe ce."

"Nu cred că ar plăcea nimănui să găsească mașina așa. Cel mai bine este de rezolvat pe cale amiabilă (bineînțeles, fără a fi exagerate solicitările - vopsire totală, etc).

Ads

Atunci hai să lăsăm copiii să distrugă tot ce există, să spargă și coșuri de gunoi sau stații de autobuz, căci doar sunt copii."

"Nu știam că se poate zgâria o capotă cu degetele unui copil."

"Era deja zgâriată dinainte, dar ca să o repare a așteptat momentul", a precizat mama copilului acuzat.

"Este imposibil"

"Cu ce a desenat pe capotă? Cu o șurubelniță? Cu unghiile mi se pare imposibil...e totuși un copil de 6 ani."

"El nu are unghii deloc și asta nu se poate vedea clar, dar ploua încet și desena gen", a răspuns autoarea postării.

"Eu aș contesta. Este imposibil de zgâriat vopseaua unei mașini cu degetele unui copil de 6 ani. Că așa, se "zgârie" și când o șterge cu o cârpă.

Până și cu cheia sau șurubelnița ai nevoie de ceva forță încât să produci daune."

"Cu plouatul am pățit-o și noi, mașina find prăfuită și al meu fecior s-a gândit să șteargă capota, într-adevăr era zgâriată, am stat de vorbă cu omul, a mers soțul cu el i-a făcut un polish, a plătit și am bătut palma, ce să facem, noi ca părinți ne asumăm faptele copiilor!"

Ads

"Copil de 6 ani să zgârie capota? O avea zgâriată de mult și nu știe cum să recupereze paguba, cum ajungea copilul pe capotă? Doamne ferește."

"Pe filmare se vede că copilul nu avea nimic în mână? Hai să fim serioși, că nici un adult dacă face cu mâna pe mașină nu o zgârie, eu una aș merge în instanță, dacă proprietarul mașinii merge la poliție.

Nu ai cum să zgârii o mașină cu degetele, doar nu e omul de fier ca să zgârie tot ce prinde."

"Eu nu am martori"

"Pe filmare se vede clar că nu avea nimic în mână, doar cu degetele se juca", a răspuns mama băiatului.

"Nu e decât o mizerie, dar atâta timp cât este o reclamație se deschide dosar penal. În cursul anchetei se poate stabili vechimea zgârieturilor, imaginile de pe camera arată dacă copiii au ajuns în zona de pe capotă și dacă aveau obiecte care puteau să provoace zgârieturile respective. Trebuie să angajați un avocat care să vă sprijine în acest demers. Dacă se dovedește că reclamația e mincinoasă sunt căi de a-l trage la răspundere pentru acest gest, pentru cheltuielile cu avocat."

Ads

"Dacă din filmare reiese că a desenat doar cu degetul și nu cu un obiect ascuțit care ar fi putut degrada vopseaua nu se întâmplă nimic, eventual o să se claseze dosarul penal, oricum nu a fost ceva intenționat. Încercați să puneți la poliție martori care au văzut incidentul cât și care au văzut autoturismul zgâriat mai înainte de incident, eventual se poate face o adresă către un expert care să se pronunțe dacă acele zgârieturi s-au putut produce cu degețelele unui copil."

"Eu nu am martori, pentru că am niște vecini foarte răutăcioși", a precizat autoarea postării.

"Va trebui să dați banii"

"Probabil va trebui să dați banii pentru reparații. Dar dacă se vede pe camere că nu avea nimic în mână, puteți solicita o expertiză, cu degetele nu avea cum să zgârie. Să nu mi-o luați în nume de rău, dar cum lăsați singur afară un copil de 6 ani, nesupravegheat? Nu e vorba de fapta de acum, sunt copii și se întâmplă, dar doamne ferește de lucruri mai rele, să pățească ceva."

"Acuzați proprietarul mașinii pentru mărturie mincinoasă, defăimare și cereți daune morale! Copilul nu putea face cu mâna goală acele zgârieturi. Deschideți plângere contra lui. Atenție, totuși, să nu facă el alte zgârieturi în acest timp!"

"Dar învățați copiii când ies afară că nu e voie să atingă mașinile oamenilor? Vă educați copiii că atunci când ies afară să se joace, terenul de joacă nu este mașina omului? E proprietatea omului și nu trebuia copilul să deseneze pe ea, voi ca părinți unde erați."

Ads