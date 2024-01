Un copil de 2 ani de zile a fost lăsat, în această dimineață, singur în mașină. Mama a oprit în parcarea unui supermarket și a mers să facă câteva cumpărături. Potrivit acesteia, fetița dormea și nu a dorit să o trezească.

O vasluiancă a văzut-o pe fată și, apoi, a publicat imagini cu ea plângând pe un grup de Facebook. „Inconștienți. De 30 de minute este copilul încuiat în mașină și plânge”, a scris aceasta.

Vasluienii s-au grăbit să îi dea sfaturi: „Spargeți minim două geamuri pentru ventilație și apoi sunați la 112 pentru atac de panică”, „Sunați la 112”. „M-am dus să fac cumpărături și la întoarcere, după 30 de minute, era tot acolo. Atunci a ajuns și mă-sa, indiferentă și cu aer de coada vacii. A ieșit din magazinul cu cosmetice. Părinți de trebuie decăzuți din drepturi”, a adăugat, apoi, vasluianca ce a semnalat situația pe Facebook.

Mama fetiței: „Probabil s-a trezit când am închis portiera, dar nu sunt o mamă inconștientă”

Postarea a ajuns și la mama fetiței, care a contrazis acuzațiile: „nu ai cum să minți că am stat 39 minute. Ce aere? Că nici nu te-am văzut în parcare. Cred că ai făcut poza și ai plecat, ca să te afli în treabă”.

Contactată de reporterul Vremea Nouă, aceasta a explicat cum s-a ajuns la această situație: „am intrat la Sinsay și am cumpărat un compleu de iarnă. Fetița dormea și nu am vrut să o mai trezesc. Doar am intrat și am cumpărat. Nu a durat 30 de minute, ci vreo șapte minute. Probabil s-a trezit când am închis portiera, dar nu sunt o mamă inconștientă. Doamna care a publicat pozele pe Facebook, probabil doar le-a făcut și a plecat. Dacă erau într-adevăr 30 de minute, venea la magazin sau mă aștepta la mașină, dar eu nu m-am intersectat cu ea”, a explicat mama.

