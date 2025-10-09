Jennifer Aniston dezvăluie că a dus în secret o luptă de 20 de ani pentru a avea un copil, după ce a fost acuzată că nu a vrut să devină mamă, fiind obsedată de carieră

Jennifer Aniston a dezvăluit că a dus o luptă secretă, timp de 20 de ani, pentru a avea un copil.

Legenda serialului Friends, în vârstă de 56 de ani, a oferit un interviu rar pentru ediția din noiembrie a revistei Harper’s Bazaar UK, vorbind despre falsa narațiune potrivit căreia nu și-ar fi dorit niciodată să devină mamă, fiind considerată obsedată de muncă.

Ea a spus: „Oamenii nu-mi cunoșteau povestea sau prin ce am trecut în ultimii 20 de ani încercând să-mi întemeiez o familie, pentru că nu ies în public să povestesc despre problemele mele medicale. Asta nu este treaba nimănui. Dar vine un moment în care nu mai poți să nu auzi — această narațiune despre cum eu nu vreau un copil, nu vreau o familie, pentru că sunt egoistă, pentru că sunt o muncitoare obsedată.

Mă afectează — sunt și eu o ființă umană. Toți suntem oameni. De aceea m-am gândit: «La naiba cu asta!»”

Totuși, cu cât îmbătrânește, Jennifer simte tot mai puțin nevoia să „corecteze o narațiune falsă”.

Ea a explicat: „Ciclul știrilor este atât de rapid, încât totul dispare imediat.

Desigur, sunt momente în care simt un fel de dorință de dreptate — când se spune ceva neadevărat și vreau să îndrept lucrurile. Dar apoi mă întreb: chiar trebuie? Familia mea îmi știe adevărul, prietenii mei îmi știu adevărul.”

Ads

Jennifer a fost căsătorită cu actorul Brad Pitt între 2000 și 2005. Cei doi s-au despărțit după ce el a cunoscut-o pe actrița Angelina Jolie pe platoul de filmare al peliculei Mr. & Mrs. Smith.

În 2022, Jennifer a dezvăluit cu tristețe că a încercat fără succes fertilizarea in vitro (FIV) — și a recunoscut că își dorește să fi avut inspirația să-și congeleze ovulele cu ani în urmă.

„Drumul către a avea un copil a fost o provocare pentru mine,” a spus Jennifer la acea vreme.

„La 40 de ani am trecut prin niște lucruri foarte grele și, dacă nu aș fi trecut prin asta, n-aș fi devenit persoana care trebuia să fiu. Încercam să rămân însărcinată.

Ani și ani de speculații... a fost foarte greu. Am făcut FIV, am băut ceaiuri chinezești, orice îți poți imagina. Aș fi făcut orice dacă cineva mi-ar fi spus atunci: «Congelează-ți ovulele. Fă-ți un bine.» Nu te gândești la asta. Iar acum, iată-mă. Corabia a plecat. Dar nu am niciun regret.”

Ads

Jennifer avea 35 de ani când s-a despărțit de Brad și a spus anterior că ideea că el ar fi părăsit-o pentru că nu voia să-i ofere un copil este „o minciună absolută.”

Brad a avut șase copii cu Angelina — Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox și Vivienne. Cei trei mai mari sunt adoptați, iar cei trei mai mici sunt copiii lor biologici.

Cei doi au anunțat despărțirea în 2016, după celebrul incident din avionul privat, în care Angelina l-a acuzat pe Brad de comportament abuziv față de ea și de copii.

Se crede că în prezent Brad are „aproape niciun contact” cu ei.

Între timp, Jennifer s-a căsătorit cu actorul Justin Theroux în 2015, la vârsta de 46 de ani.

Însă relația lor nu a fost una de durată — au divorțat trei ani mai târziu.

În martie, Justin s-a recăsătorit, în secret, cu noua sa iubită, Nicole Brydon Bloom.

„Jennifer a fost una dintre primele persoane care l-au felicitat pe Justin pentru că s-a căsătorit,” a declarat o sursă exclusiv pentru Daily Mail în martie.

„Da, a fost surprinsă, dar ei au păstrat o relație de prietenie apropiată, iar ea este fericită pentru el că și-a găsit dragostea adevărată.”

Ads

Sursa a adăugat că vestea a fost oarecum amară pentru Aniston, deși ea aprobă relația lui Theroux cu noua sa soție, mult mai tânără.

Jennifer a vorbit și despre faptul că este o actriță de succes mai în vârstă la Hollywood, respingând ideea că oamenii din lumina reflectoarelor au o „dată de expirare.”

Ea a spus: „Ideea societății despre o dată de expirare pur și simplu nu mai există — este o ideologie veche. Suntem aici și reprezentăm mai mult de jumătate din populație… și, oricum, ați fi voi, bărbații, aici dacă nu am fi noi?

Înțelepciunea pe care femeile mai în vârstă o pot aduce este cu adevărat extraordinară, și acesta este unul dintre domeniile în care am văzut un progres real în lumea filmului.”

În iulie, s-a aflat că Jennifer și-a găsit din nou dragostea, confirmând o nouă relație pasională cu hipnoterapeutul Jim Curtis.

După ce DailyMail.com a dezvăluit în exclusivitate că actrița din *Friends* a petrecut weekendul de 4 iulie alături de acesta, Jennifer a fost surprinsă în ipostaze tandre cu Curtis, într-o croazieră romantică în Mallorca, la doar câteva zile distanță.

Ads

O sursă a declarat pentru DailyMail.com:

„Jennifer se întâlnește cu Jim și este foarte fericită, dar ia lucrurile încet pentru moment.

Prietenele ei sunt entuziasmate de noua relație, iar cele care l-au cunoscut spun că sunt perfecți unul pentru celălalt.

Amândoi împărtășesc o pasiune profundă pentru dezvoltarea personală, iar Jen crede că Jim este remarcabil din acest punct de vedere.

Jen a citit aproape toate cărțile de dezvoltare personală care merită citite, iar apariția lui Jim în viața ei a părut destin.

A fost o întâlnire a minților. Jen se simte foarte conectată cu Jim, având același nivel de inteligență emoțională — spre deosebire de unii dintre foștii ei parteneri.”

Ads