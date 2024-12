Momentul în care un copil de opt ani îi salvează viaţa unui coleg folosind manevra Heimlich. „Pentru că nu am vrut ca Isaiah să moară” VIDEO

Un băiat de opt ani din Statele Unite a salvat viaţa unui coleg care se înecase cu un bob de strugure, el folosind manevra Heimlich, relatează presa internaţională.

Thomas Conley elev la o şcoală primară din Mesa, Arizona (SUA), i-a salvat viaţa colegului său Isaiah.

Isaiah s-a înecat cu un bob de strugure în data de 14 noiembrie şi a fost salvat de Thomas, relatează postul local de televiziune KYMA.

Fără ezitare şi chiar înainte ca adulţii să îşi dea seama de urgenţa situaţiei, Thomas şi-a salvat prietenul. "L-am auzit plângând şi m-am întrebat: ce s-a întâmplat? Pentru o secundă, nu am ştiut ce face”, spune copilul de 8 ani. "Dar mi-am dat seama apoi că se sufoca, aşa că am decis să fac manevra Heimlich", spune el. „Pentru că nu am vrut ca Isaiah să moară„, a menţionat Thomas, adăugând că nimeni ”nu ar trebui să se teamă să ajute pe cineva”.

Directoarea şcolii, Kathy Ray, a fost informată despre incident abia la sfârşitul zilei de şcoală, când mama lui Isaiah i-a povestit despre el. Ea a mers să verifice imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a vedea atitudinea „incredibilă ” a copilului de opt ani.

"A fost foarte emoţionant, deoarece cu şapte ani mai devreme, aproape în aceeaşi zi, un elev cu nevoi speciale se sufocase în cantina noastră şi nu supravieţuise", a declarat directoarea.

Ulterior, Thomas a fost omagiat de pompierii locali. Aceştia i-au înmânat un certificat în cadrul unei ceremonii şcolare.

